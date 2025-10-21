Dónde ver Genk - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

El Real Betis viaja esta semana hasta la provincia de Limburgo, en Bélgica, para enfrentarse el jueves al KRC Genk en el Cegeka Arena, en encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la UEFA Europea League. En las dos anteriores, los ... verdiblancos empataron con el Nottingham Forest en casa (2-2) y vencieron a domicilio al Ludogorets (0-2), para sumar un total de cuatro puntos de seis posibles. Uno menos, tres, acredita el cuatro belga. Te contamos todos los detalles de esta nueva cita europea para el Betis y cómo verla y seguirla.

Dónde ver el Genk - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto belga y el bético correspondiente a la 3ª jornada de la Europa League será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (diales 60 en Movistar y 115 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Genk - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El KRC Genk y el Real Betis se enfrentan este jueves, 23 de octubre, las 18.45 horas en el Cegeka Arena.

Cómo seguir el Genk - Betis

El duelo de la 3ª jornada de la Europa League entre el conjunto de Thorsten Fink y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Europa League 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Genk - Betis

Un punto de oro, por la manera y sobre todo el momento de rescatarlo, sumó el Betis en Villarreal, ante un rival directo por la Champions, tras reponerse de nuevo de una situación muy adversa. Un 2-0 a media hora del final que nivelaron los verdiblancos gracias al indiscutible talento de Antony, con dos golpeos magistrales en momentos clave para estirar hasta los siete partidos el serial del equipo sin perder. Con los dos goles en contra, el Betis no se impacientó y se mantuvo fiel a su ideario hasta encontrar un premio merecido en Villarreal por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pellegrini quedó muy satisfecho con el desempeño de sus futbolistas y consideró que el Betis había sido superior al Villarreal.

Con el refuerzo anímico de ese punto viaja la expedición verdiblanca hasta Bélgica para medirse al Genk buscando otra victoria a domicilio en la competición europea para posicionarse entre los ocho primeros, lo más arriba posible de la tabla. En las dos jornadas anteriores, el Betis igualó con el Forest en la Cartuja (2-2) y venció en Bulgaria al Ludogorets (0-2) imponiendo su mayor talento. Aunque habrá en esta ocasión más tiempo de descanso entre esta cita y la del fin de semana, ya que los verdiblancos no juegan hasta el lunes 27, Pellegrini hará cambios en el once, refrescándolo respecto al que partió en Villarreal. Hay futbolistas que están teniendo más protagonismo en Europa, como Valles, Altimira, Riquelme, Aitor y Bakambu, y todo apunta a que así seguirá siendo en Genk. Lo Celso puede volver a la titularidad. Causan baja Amrabat e Isco.

Cómo llega el Genk

El Genk, que para alcanzar la fase de liga de la UEFA Europa League superó en una eliminatoria al Lech Poznan, empató el pasado fin de semana en el campo del Círculo de Brujas pese a que se adelantó dos veces en el marcador con tantos del eslovaco Hrosovsky y el coreano Hyeon-gyu Oh, su delantero titular. En su liga, la Pro League, el Genk es octavo con un balance de cuatro victorias, tres empates, cuatro derrotas y tantos goles a favor como en contra (16). En Europa, el conjunto dirigido por el alemán Thorsten Fink ganó al Rangers a domicilio (0-1, tras jugar todo el segundo con uno más) y perdió en casa, donde le está costando ganar, con el Ferencvaros (0-1). Suele jugar con línea de cuatro en defensa y un punta, aunque en Glasgow se empleó con tres centrales. Su jugador más valorado según las webs especializadas es el joven de 17 años Konstantinos Karetsas. En sus filas milita el hispano-nigeriano Mujaid Sadick, formado en el Deportivo de la Coruña.