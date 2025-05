Dónde ver Fiorentina - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Conference League 2024-2025

Lanzado tanto en LaLiga como en Europa, sumando victoria tras victoria y desatando la euforia entre sus aficionados, el Real Betis jugará en Florencia este jueves 8 de mayo para hacer historia. En el Artemio Franchi, los de Manuel Pellegrini disputarán la vuelta de la semifinal de la Conference League con la ventaja del 2-1 de la ida y el objetivo de volver a vencer a la Fiorentina para plantarse en la final de Breslavia. Te contamos todos los detalles del partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Fiorentina - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto viola y el verdiblanco será retransmitido por Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar y 116 en Orange TV) y Multieuropa + Conference (Movistar Liga de Campeones 3, dial 62 y 117 en Orange).

A qué hora es el Fiorentina - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

La Fiorentina y el Betis se enfrentan este jueves 8 de mayo a las 21.00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Cómo seguir el Fiorentina - Betis

El encuentro entre el conjunto toscano y el heliopolitano se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Conference League 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Fiorentina - Betis

Imparable anda el Betis, como se demostró en Cornellá el pasado domingo, culminando con dos golazos de Lo Celso y Antony una remontada que buscó y buscó en todo el segundo periodo, generando una ocasión tras otra hasta que la calidad de su delantera hizo el resto para llevarse los tres puntos, cerrar la clasificación europea para la próxima temporada y ponerse a un punto del Villarreal antes de activar de nuevo el modo Conference League. El Betis viajará este miércoles a Florencia con el deseo y del deber de sellar el pase para la primera final europea de su historia. Quedan al menos 90 minutos de eliminatoria, pero en el Artemio Franchi, donde se ha vendido todo el papel, se plantará con un gol de ventaja siete días después de haber sido superior al conjunto viola. En las botas de Fornals tuvo incluso la posibilidad de prácticamente sentenciar la clasificación, pero en lugar de ello fue Ranieri quien descontó y dejó la eliminatoria viva.

En cualquier caso, y como ya es marca de la casa y avisara Pellegrini, el Betis no especulará con el resultado de la ida y buscará de nuevo imponerse a los italianos. Para este histórico encuentro, cinco serán las bajas en el cuadro heliopolitano. Se lo pierden Marc Roca, Llorente, Chimy Ávila, William Carvalho y Cucho, los tres primeros por lesión y los otros dos al no estar inscritos. Pellegrini ha citado a 21 hombres y rotará de nuevo en una política que le está dando excelentes resultados. Vieites estará entre palos y Bakambu, en la punta del ataque. Además, también volverá Johnny Cardoso al centro del campo tras descansar el domingo (no jugó un solo minuto) y tanto Aitor como Perraud y Abde opositan al once titular. Tampoco puede descartarse que jueguen juntos de inicio Lo Celso e Isco.

Cómo llega la Fiorentina

La Fiorentina encarará el segundo asalto contra el Betis tras encajar dos derrotas seguidas. A la consumada en el Benito Villamarín se unió la consignada el fin de semana ante la Roma a domicilio (1-0), con diana de Dovbyk. Un traspié que ha alejado de la zona europea en cuatro puntos al conjunto toscano, octavo ahora mismo de la Serie A con 59. Respecto al choque de ida, cinco cambios hizo en el once titular en el Olímpico de Roma el entrenador viola, Raffaelle Palladino. Fue titular Moise Kean, el máximo realizador del equipo. El ariete italiano, como Gudmundsson, apunta al once para rematar el ataque de una Fiorentina que tiene las bajas de Bove y, seguramente, Cataldi, sustituido a la media hora en Sevilla con un problema muscular. En Roma ni siquiera estuvo en la convocatoria. Dodo, sin embargo, vuelve a estar disponible tras su operación de apendicitis. La Fiorentina buscará la remontada en un Artemio Franchi en obras ante un Betis que, por la ventaja contraída y su excelente momento, gana fuerza en las apuestas como favorito de la eliminatoria para llegar a la final de Breslavia.