Dónde ver el derbi Betis - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports

El Real Betis y el Sevilla FC protagonizarán este domingo el segundo derbi liguero de la temporada. Será en esta ocasión en el estadio Benito Villamarín y en partido correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga EA Sports. Además de la carga añadida que supone siempre a nivel emocional y en la ciudad un encuentro de la máxima rivalidad, los puntos en juego adquieren mucha más importancia teniendo en cuenta que restan solamente diez jornadas para el final del Campeonato.

El Betis llega a esta cita en la sexta plaza con 44 puntos y el Sevilla, en la décima, con 36. Del arbitraje de este duelo se encargará Busquets Ferrer con Hernández Hernández en en el VAR. Te contamos a continuación todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Sevilla: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Betis - Sevilla de la 29ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga TV (dial 55 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Betis - Sevilla se juega este domingo 30 de marzo a las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Cómo seguir el Betis - Sevilla

El encuentro entre béticos y sevillistas se puede seguir por varias vías online. En primer lugar, desde Alfinaldelapalmera.com y Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Cómo llega el Real Betis

El Betis encara el derbi en comunión y el mejor momento de la temporada, como lo corrobora el serial de cinco victorias seguidas que aún tiene abierto en LaLiga y quiere ampliar a costa de su eterno rival. Al parón de selecciones FIFA llegaron los verdiblancos en un momento pletórico, y no sólo por su excelente dinámica en la competición doméstica, buscando ya la quinta plaza que le daría el billete para disputar la Champions League la próxima temporada, sino también por su clasificación para los cuartos de final de la Conference League, donde los hombres de Pellegrini quieren hacer historia. Isco y Antony, que han podido descansar estas dos semanas al no haber sido citados con sus selecciones, están liderando al conjunto heliopolitano y no hay duda de que el brasileño le ha dado un salto de calidad al equipo. A priori, Marc Roca será la única baja para recibir al Sevilla, ya que Johnny Cardoso y Lo Celso se han reincorporado al trabajo y lo normal es que estén en la convocatoria. No hay ausencias por acumulación de tarjetas en los verdiblancos, aunque Llorente, Isco y Bakambu están apercibidos de suspensión. El repóquer de triunfos ligueros, tres seguidos en casa, los ha facturado el Betis contra la Real Sociedad (3-0), el Getafe (1-2), el Real Madrid (2-1), la UD Las Palmas (1-0) y el Leganés (2-3). En el Benito Villamarín, el Betis acredita siete victorias, cinco empates y dos derrotas.

Cómo llega el Sevilla FC

El Sevilla afronta la cita ante el eterno rival dos semanas después de la derrota en Nervión contra el Athletic Club que le impidió romper con su maldición: aún no ha ganado dos encuentros seguidos esta temporada. Y como ha venido explicando García Pimienta, para merecerse aspirar a cotas mayores, parece un paso más que necesario que los nervionenses aún no han dado. En el Sánchez-Pizjuán, otrora fortín, les está costando muchísimo sacar los partidos. En casa, de hecho, ya suman cinco comparecencias sin conocer la victoria. No lo hacen desde la despedida de Navas en diciembre, contra el Celta. La jornada la empiezan los sevillistas a tres puntos de la octava plaza, a cuatro de la séptima y con nueve de colchón sobre la zona de descenso. El Sevilla, en el primer derbi sin Jesús Navas, presenta tres bajas: Sow y Agoumé, por sanción, se lo pierden, además del lesionado Nianzou. A Gudelj lo han tratado con algodones en su selección, dosificándolo, y es una de las bazas para recomponer el centro del campo junto a Lokonga, Saúl y Juanlu. En sus últimos cinco partidos, el Sevilla venció en Valladolid (0-4), empató con el Mallorca en casa (1-1), también con el Rayo Vallecano en Madrid (1-1), ganó a la Real Sociedad (0-1) y perdió en Nervión con el Athletic Club (0-1). A domicilio, contabiliza cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas.