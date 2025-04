Dónde ver Betis - Villarreal: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Encauzado el pase a las semifinales de la Conference League tras el solvente triunfo (2-0) sobre el Jagiellonia, el Real Betis pone ahora el foco y sin solución de continuidad en otro partido clave de la temporada. El que lo medirá este Domingo de Ramos, en encuentro correspondiente a la jornada 31ª de LaLiga EA Sports, al Villarreal CF en el estadio Benito Villamarín.

Se enfrentan dos rivales directos igualados a puntos (48) y con el mismo objetivo en mente: apropiarse de esa quinta plaza que en estos momentos ocupa el cuadro groguet y que reportaría como premio billete para la Champions. El Betis dependería de sí mismo para quedársela en caso de victoria. Del arbitraje de este partido se encargará Pulido Santana con De Burgos Bengoechea en el VAR. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Villarreal: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto verdiblanco y el groguet correspondiente a la 31ª jornada liguera será retransmitido por Movistar Plus (dial 7), Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Villarreal: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Villarreal CF se enfrentan este domingo 13 de abril a las 18.30 horas en el estadio Benito Villamarín.

Cómo seguir el Betis - Villarreal

El encuentro de la 31ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Marcelino García Toral se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Betis - Villarreal

En plena cresta de la ola se halla el Betis, lanzando en los dos frentes competitivos que tiene abiertos. La semana de dos partidos, ambos de tremenda importancia, comenzó del mejor modo posible, con un solvente triunfo sobre el Jagiellonia con goles de Bakambu y Jesús Rodríguez dejando la portería a cero y siendo muy superior a su rival en este primer asalto de una eliminatoria que se definirá el Jueves Santo. Firmó una actuación muy completa el Betis a la que apenas le faltó la guinda del tercer tanto, que por oportunidades reunidas debió convertir. Aun así, la ventaja adquirida es importante para la vuelta en Polonia y con un nuevo triunfo sigue llenando el equipo el tanque de confianza con vistas al duelo de este domingo por la Champions ante el Villarreal. Como lo catalogó Fornals, se trata de un partido de cuatro puntos porque ambos están ahora mismo empatados en la tabla pero el Betis, en caso de victoria, se apuntaría también el duelo particular tras ganar en La Cerámica en la primera vuelta (1-2). Los verdiblancos, como ya acostumbran, saldrán en busca de la victoria con presión alta y sin especular.

En principio, Abde puede ser la única baja del Betis. Jesús Rodríguez sufrió contra el Jagiellonia un problema estomacal que no debe impedirle jugar y tanto Isco como Antony fueron relevados también en el transcurso del partido. El malagueño sólo disputó 45 minutos. Todos apuntan a su titularidad. Adrián y Cucho, este último tras ausentarse el jueves de la convocatoria al no estar inscrito en la Conference, también regresarían al once. No se descarta que un Pellegrini de récord introduzca algún cambio en defensa. El Betis está funcionando a la perfección y quiere alargar la racha: de los nueve últimos partidos oficiales, ha ganado siete y empatado dos. En LaLiga suma 19 de los 21 últimos puntos en juego y en el Benito Villamarín acumula cuatro victorias seguidas en la competición doméstica.

Cómo llega el Villarreal

El Villarreal comparece este domingo en el coliseo heliopolitano con el mismo objetivo que su rival: dar un paso importante, aunque no sea definitivo, por la quinta plaza. Suma los mismos puntos que el Betis aunque ha jugado un partido menos, el que tiene pendiente con el Espanyol y que se aplazó en su momento por mal tiempo. La pasada jornada, contra el Athletic Club en La Cerámica, no pasó del empate sin goles el equipo de Marcelino García Toral, que para la ocasión cuenta con las bajas de Pape Gueye, por sanción (vio la roja contra los vizcaínos), e Ilias Akhomach, en este caso por lesión de larga duración. Además, Albiol y Buchanan sufren molestias físicas. La presencia de Ayoze en las filas castellonenses, así como la de Fornals, Bakambu y Pellegrini en las verdiblancas, le darán aún más alicientes a un partido ya de por sí cargado de interés por la importancia de los puntos en juego.