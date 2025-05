Dónde ver Betis - Valencia: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Ya sin nada en juego a nivel clasificatorio, el Real Betis cierra este viernes la temporada liguera 2024-2025 con la visita al Benito Villamarín del Valencia CF, en partido correspondiente a la 38ª jornada, que el conjunto de Manuel Pellegrini empleará como ensayo general para la final del miércoles 28 en Breslavia contra el Chelsea. No piensa en otra cosa el beticismo y tampoco el equipo, que aun quedándose sin Champions ha completado una gran campaña en la competición doméstica con la quinta clasificación consecutiva para Europa. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Valencia: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto bético y el valencianista correspondiente a la 38ª jornada liguera será retransmitido por DAZN LaLiga TV (diales 55/58 en Movistar y 113 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Valencia: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Valencia CF se enfrentan este viernes 23 de mayo a las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Cómo seguir el Betis - Valencia

El duelo de la 38ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Carlos Corberán se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Betis - Valencia

Pase lo que pase este viernes, el Betis acabará LaLiga en sexta posición. Por quinto año seguido, siempre bajo el mando de Manuel Pellegrini, renueva el visado para volver a Europa. El sueño de la Champions, por el que peleó con fundamento y opciones matemáticas hasta la penúltima jornada, se escapó, pero el equipo ha logrado el objetivo marcado y, además, se ha plantado en la primera final europea de su historia. En la que lleva ya tiempo pensando la plantilla, que suma dos empates y una derrota en las tres últimas jornadas. Del revés con el Atlético se quiere desquitar el Betis para llegar a la final con buenas sensaciones y una victoria más en el casillero. Ese es el objetivo ante el Valencia, un trámite que será empleado por el Betis como ensayo general de la final ante el Chelsea.

Como ni uno ni otro equipo se jugaban nada en la última jornada, LaLiga adelantó el partido y así disfrutará la plantilla de Manuel Pellegrini de más tiempo de descanso y preparación con vistas al duelo en Polonia. Con mucho más estrés vivirá estos días el Chelsea, ya que el domingo disputa un partido clave para clasificarse en la Premier para la Champions League. Están de baja, aunque en diferentes fases de sus procesos de recuperación, Vieites, Sabaly, Bellerín, Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila. Natan, que vio la quinta amarilla en el Metropolitano, cumple ciclo y le abre de nuevo las puertas de la titularidad a Mendy. Hay motivos para pensar que Pellegrini apostará este viernes por un once muy parecido al que saldrá el miércoles en el Estadio Municipal de Breslavia.

Cómo llega el Valencia CF

El Valencia llega al Benito Villamarín con la temporada finiquitada. Duodécimo con 45 puntos, sus últimas opciones de acechar los puestos europeos se volatilizaron con las derrotas a manos del Alavés (1-0) y el Athletic Club (0-1). No obstante, el conjunto che ha firmado una gran segunda vuelta con Corberán en el banquillo, el gran artífice de la salvación del equipo. En el Valencia causa baja Thierry Correia, con lesión de larga duración, y son dudas Diego López y Foulquier. Normalmente, los equipos que no se juegan nada suelen emplear la última jornada para darle minutos a futbolistas menos habituales y a los que vayan a dejar el equipo. Así las cosas, es una incógnita el once por el que pueda apostar Corberán en el estadio verdiblanco. Un recinto que, por cierto, vivirá también su último partido antes de las obras que lo reformarán y obligarán a la mudanza del Betis al estadio de la Cartuja.