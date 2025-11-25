Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Dónde ver Betis - Utrecht: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

EUROPA LEAGUE

Los de Pellegrini buscarán este jueves en el estadio de la Cartuja su tercera victoria en el torneo continental para meterse así entre los ocho primeros y encarrilar su pase a la siguiente ronda

Isco quiere retirarse en el Betis

Ángel Ortiz, Antony y Lo Celso en el choque contra el Nottingham Forest
Sergio A. Ávila

El Real Betis afronta este jueves la 5ª jornada de la UEFA Europa League recibiendo en el estadio de la Cartuja al FC Utrecht. Los verdiblancos, que suman ocho puntos, son novenos y quieren meterse entre los ocho primeros para asegurar el ... pase a la siguiente fase de la competición continental evitando la ronda de play off. Por su parte, el conjunto neerlandés es el 32º clasificado con apenas un punto. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

