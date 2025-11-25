Dónde ver Betis - Utrecht: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

El Real Betis afronta este jueves la 5ª jornada de la UEFA Europa League recibiendo en el estadio de la Cartuja al FC Utrecht. Los verdiblancos, que suman ocho puntos, son novenos y quieren meterse entre los ocho primeros para asegurar el ... pase a la siguiente fase de la competición continental evitando la ronda de play off. Por su parte, el conjunto neerlandés es el 32º clasificado con apenas un punto. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Betis - Utrecht: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto bético y el neerlandés correspondiente a la 5ª jornada de la Europa League será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (diales 60 en Movistar y 115 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Utrecht: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y FC Utrecht se enfrentan este jueves, 27 de noviembre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Utrecht

El duelo de la 5ª jornada de la Europa League entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Ron Jans se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Europa League 2025-2026.

Todo lo que hay que saber sobre el Betis - Utrecht

Por el resultado y la expulsión de Antony, el sabor que dejó el empate con el Girona fue amargo para un Betis atascado en la primera parte, lejos de su versión más brillante, y mejorado con los cambios en el segundo tiempo, especialmente desde la entrada de Isco, cuya renovación hasta 2028 se anunció en los prolegómenos del partido con una gran lona en las gradas del estadio. No pasó del empate el Betis, que igualó el tanto de Vanat por medio de Valentín Gómez, y la mejor forma de olvidar ese partido es ganando el siguiente. En este caso, contra el Utrecht en la Europa League. Necesita el triunfo el Betis para situarse entre los ocho primeros, que son los equipos que pasan a dieciseisavos de final ahorrándose una ronda previa. El Betis suma dos victorias y dos empates en cuatro jornadas. Venció al Ludogorets (0-2) y el Olympique de Lyon (2-0), y empató con el Forest (2-2) y el Genk (0-0).

Recuperado para la causa Isco, Pau López se quedó como el único inquilino de la enfermería bética hasta este martes, cuando el club comunicó que Bellerín sufre una lesión en el sóleo que lo mantendrá de bajas entre dos y tres semanas. Tampoco estará Lo Celso, que fue cambiado al descanso el pasado domingo por unas molestias y suplido por Amrabat. El marroquí y su compatriota Abde fueron reservados de salida mientras que Altimira acabó siendo el descarte de la convocatoria de 24 futbolistas por culpa de una gastroenteritis. Para medirse al Utrecht, Pellegrini moverá al equipo como es lo habitual y, en este sentido, jugadores como Aitor, Llorente, Ricardo o Junior y Deossa tienen opciones de titularidad. Isco, sea de la partida o no, seguirá seguramente acumulando minutos, Antony suele jugar todo lo que puede y Bakambu es el delantero titular en la Europa League.

Cómo llega el Utrecht

El Utrecht, 32º clasificado con un punto en cuatro jornadas de la Europa League, es el quinto de la tabla de la Eredivise, con 20 puntos en 13 partidos. La pasada campaña acabó en cuarta posición y tuvo que jugar en verano tres rondas previas para meterse en la fase de liga del torneo continental. El pasado fin de semana, el Utrecht sufrió mucho para rascar un punto en casa del colista (1-1 frente al SC Telstar). En Europa no arranca. Tras perder con el Lyon (0-1), el Brann (1-0) y el Friburgo (2-0), empató con el Oporto en casa (1-1), perdiendo por expulsión en ese partido a su guardameta titular, Barkas, en la jugada del tanto portugués. Entrenado por Ron Jans, el Utrecht tiene a un español en sus filas, el exceltiña Miguel Rodríguez, y su jugador más conocido es el delantero Sebastian Haller, que pasó por el Borussia Dortmund y el Leganés. Su dibujo táctico suele ser el 4-3-3 y su futbolista más cotizado, el lateral izquierdo marroquí El Karouani.