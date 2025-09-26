Dónde ver Betis - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Inmerso ya en la deseada dinámica de los dos partidos por semana, combinando el torneo doméstico con la competición europea, el Real Betis cambia el chip para recibir este domingo en el estadio de la Cartuja al Club Atlético Osasuna, en encuentro de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Pellegrini, que empataron el miércoles con el Forest (2-2), buscarán su tercera victoria de la temporada, y la segunda seguida en casa, tras batir la pasada jornada a la Real Sociedad (3-1). Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Osasuna: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto bético y el osasunista correspondiente a la 7ªjornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar y 110 y 112 en Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Osasuna: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Betis y el Osasuna se enfrentan este domingo, 28 de septiembre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Osasuna

El duelo de la 7ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Alessio Lisci se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay saber del Betis - Osasuna

El Betis quiere amurallarse en la Cartuja, donde suma dos victorias, ante el Alavés y la Real Sociedad, y una derrota, contra el Athletic Club, en LaLiga. Ya ha recibido a los tres conjuntos vascos, curiosamente, y ahora es el turno del Osasuna. Con nueve puntos en el casillero, los verdiblancos arrancan esta séptima jornada a un punto de Europa y dos de la Champions, posiciones por las que peleará por estar al final de la temporada. En la rueda de prensa posterior al choque con el Forest, en el debut europeo del Betis esta campaña, Pellegrini puso encima de la mesa el debate de su continuidad. Una incógnita que le gustaría despejar cuanto antes mientras los dirigentes béticos son más partidarios de esperar a que avance la temporada.

De jueves a domingo siempre hace Pellegrini varios cambios en el equipo y en esta ocasión ha dispuesto de un día más entre ambos encuentros aunque lo normal es que introduzca variaciones en el once. Como se sabe, causan baja Llorente, Marc Bartra, Deossa e Isco, todos por lesión. Bellerín, en cambio, se ha repuesto del proceso febril y se apunta a este duelo frente al conjunto navarro. Valentín Gómez y Natan parecen fijos en el equipo, como Lo Celso y Antony. Las principales dudas radican en la portería, los laterales y el centro del campo. Fornals y Cucho, suplentes con el Forest, tienen muchas papeletas para ser de la partida. Con unos hombres u otros, el objetivo del Betis es dejar los tres puntos en casa y, si puede ser, mostrando la consistente y contundente versión de la segunda mitad contra la Real.

Cómo llega el Osasuna

El Osasuna cuenta con siete puntos, dos menos que el Betis, y se plantará en la Cartuja tras igualar en su campo con el Elche (1-1) pese a adelantarse en el marcador. Contarán los rojillos, que esta temporada están dirigidos por Alessio Lisci, con un día menos de descanso que los verdiblancos al haber jugado el jueves. Aimar Oroz, con una rotura de la fascia plantar, es la única baja confirmada en el Osasuna, que en esta nueva etapa se está empleando con una defensa de tres centrales y dos carrileros. Recupera a Rosier y también a Rubén García respecto al duelo con el Elche. Víctor Muñoz, autor del tanto ante los ilicitanos, podría repetir en ataque con la duda en punta de Budimir o elexverdiblanco Raúl García.