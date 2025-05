Dónde ver Betis - Osasuna canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Después de vivir un jueves histórico para la entidad y todo el beticismo con su primera clasificación para una final europea, el Real Betis tendrá que cambiar por enésima vez el chip esta temporada. Este domingo afronta la 35ª jornada de LaLiga EA Sports recibiendo en el Benito Villamarín al Club Atlético Osasuna con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que lo acerquen o incluso sitúen en la quinta plaza, en función de lo que haga el Villarreal.

Los verdiblancos se encuentran a un solo punto de los castellonenses y a cuatro del Athletic Club de Bilbao, cuarto, cuando quedan doce por jugarse. Del arbitraje en Heliópolis se encargará Ortiz Arias con Pizarro Gómez en el VAR. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Osasuna: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojillo correspondiente a la 35ª jornada liguera será retransmitido por Movistar Plus (dial 7), Movistar LaLiga TV (diales 54/57 en Movistar y 110 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Osasuna: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Club Atlético Osasuna se enfrentan este domingo 11 de mayo a las 21.00 horas en el Estadio Benito Villamarín.

Cómo seguir el Betis - Osasuna

El duelo de la 35ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Vicente Moreno se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Betis - Osasuna

Vive el Betis, que está haciendo historia, en permanente estado de euforia. El jueves, en Florencia, rubricó un nuevo hito al sellar el billete para la final de la Conference League tras dejar en la cuneta a la Fiorentina. Ya está en Breslavia, donde el 28 de mayo se medirá al Chelsea por ese cetro continental. Antes, el equipo pondrá sus cinco sentidos en la competición doméstica y en su reto de clasificarse para la próxima edición de la Champions League. Tras el importante triunfo en Cornellá contra el Espanyol, remontada incluida, se quedó a un solo punto del Villarreal y a cuatro del Athletic Club, sus predecesores en la tabla, con doce por jugarse. Así que todo es posible y el plantel está confiado en la posibilidad de alcanzar también ese objetivo gracias al excelente momento que atraviesa. En LaLiga, de hecho, ha ganado nueve de los últimos once partidos. Sólo el Barcelona (1-1) y el Villarreal (1-2) lo han privado de la victoria en esta secuencia, con 28 puntos de 33 posibles. Al Espanyol le remontó en el tramo final con los goles de Lo Celso y Antony.

Para esta cita con el Osasuna, el Betis contará previsiblemente con las bajas de Llorente, Roca y Chimy Ávila. Se está pendiente del estado de Bartra, sustituido en Florencia por un golpe en la espalda, y volverán a la convocatoria, si no hay contratiempos, William Carvalho y Cucho. Adrián guardará la portería, en la punta de lanza parece indiscutible el colombiano y al extremo izquierdo pueden optar Jesús Rodríguez y Abde tras apostar Pellegrini por Lo Celso para que jugara junto a Isco de salida en el Artemio Franchi. Aunque el Ingeniero viene haciendo una media de entre seis y siete cambios de un partido a otro, habrá que evaluar el estado físico del plantel tras el exigente partido en Florencia de 120 minutos.

Cómo llega el Osasuna

Para el Osasuna, su visita al Benito Villamarín no será de trámite. Noveno con 44 puntos, sus opciones europeas están intactas. Tiene una gran oportunidad el conjunto de Vicente Moreno de clasificarse para la Europa League o la Conference aprovechando que serán ocho los equipos españoles en competiciones continentales la próxima campaña. Y no la quiere dejar pasar el cuadro rojillo, que afronta este domingo su segunda salida consecutiva. Y harto complicada también, ya que la pasada jornada se estrelló en La Cerámica ante el Villarreal (4-2), que le vencía por 3-0 en el entretiempo. No tiene bajas por sanción el Osasuna pero sí por lesión, la de Moncayola. Viene jugando habitualmente con tres centrales y, considerando el potencial ofensivo del Betis, no habría que descartar la misma fórmula en su afán por intentar contrarrestarlo, con el regreso de Catena. Oroz, Rubén García y Budimir conforman la tripleta baza ofensiva del conjunto osasunista.