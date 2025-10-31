Dónde ver Betis - Mallorca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Superada con goleada la eliminatoria copera en Palma del Río (1-7), el Real Betis se focaliza ya en el partido de este domingo, y correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, que lo medirá en el estadio de la Cartuja ... al RCD Mallorca. Los verdiblancos son sextos con 16 puntos y tienen la oportunidad de desquitarse del revés sufrido con el Atlético de Madrid sumando un triunfo muy importante. También son puntos de mucho valor los que hay en juego para el cuadro balear, que apenas tiene nueve y se encuentra en la zona baja de la tabla. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Mallorca: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el bermellón correspondiente a la 11ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Mallorca: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el RCD Mallorca se enfrentan este domingo, 2 de noviembre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Mallorca

El duelo de la 11ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Jagoba Arrasate se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Mallorca

De los duelos con el Villarreal y el Atlético, rivales directos por las posiciones Champions, el Betis apenas sumó un punto, pero ello no significa que esté descartado de esa pelea, ni mucho menos. Quedan mucho Campeonato por delante y el Betis de Pellegrini, en este largo ciclo con el chileno a los mandos, es tan fiable como competitivo. Aunque fuese inferior al Atlético, el equipo mantuvo sus señas de identidad y generó ocasiones en el segundo tiempo para, al menos, haber acortado distancias ante una gran versión rojiblanca. Este jueves, en la Copa del Rey, el equipo selló el billete para la segunda ronda en un partido cómodo que le permitió al Ingeniero dosificar esfuerzos, emplear a jugadores menos habituales y darles descanso a otros mucho más cargados de minutos que ni siquiera fueron incluidos en la convocatoria pensando, claro, en el choque de este domingo.

Junior, lesionado, se une a Isco en el capítulo de bajas de un Betis que se ha sentido perjudicado desde el punto de arbitral en los últimos partidos. Aún no se le ha pitado ningún penalti a favor y en estas tres últimas jornadas se han producido situaciones que podrían haberse castigado con la pena máxima. Hay que estar pendientes de la evolución de Natan, Amrabat, Deossa y Lo Celso, todos ellos con diferentes molestias reservados en la Copa del Rey. Lo más probable es que el once ante el Mallorca se asemeje mucho al que inició el choque contra el Atlético de Madrid, quizá con Lo Celso de vuelta a la titularidad. Tras la derrota con el Atlético, el Betis quiere reencontrarse con la victoria en el estadio de la Cartuja, donde ha conseguido victorias contra el Alavés, la Real Sociedad y el Osasuna.

Cómo llega el Mallorca

Al Mallorca de Arrasate, que eliminó en la Copa del Rey al Atlètic Sant Just (0-2), le está costando encontrar una regularidad en LaLiga, donde sólo ha ganado dos de los diez partidos disputados. Un pobre bagaje que le hace estar en la zona baja de la clasificación. Parecía que levantaba el vuelo tras imponerse al Sevilla, pero volvió a las andadas en Son Moix empatando con el Levante. Fuera de casa lo ha perdido todo, a excepción del citado encuentro en Nervión, aunque con marcadores ajustados. Leo Román, el guardameta titular, así como Kumbulla y Toni Lato son bajas en el Mallorca, que recupera a Asano y Mascarell. Tienen los bermellones un once muy definido en el que los jóvenes Virgili y Mateo Joseph acompañan en el ataque al punta, Muriqi.