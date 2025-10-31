Suscríbete a
Dónde ver Betis - Mallorca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

LALIGA EA SPORTS

Este domingo, los de Pellegrini afrontan su segunda cita liguera consecutiva en casa tras la librada con el Atlético de Madrid y la goleada firmada el jueves en Palma del Río en la Copa del Rey

Corralejo y Bladi suman 24 canteranos que debutan en la etapa de Pellegrini en el Betis

Lo Celso, protegiendo el balón ante Mojica en el Betis - Mallorca de la pasada temporada
Sergio A. Ávila

Superada con goleada la eliminatoria copera en Palma del Río (1-7), el Real Betis se focaliza ya en el partido de este domingo, y correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, que lo medirá en el estadio de la Cartuja ... al RCD Mallorca. Los verdiblancos son sextos con 16 puntos y tienen la oportunidad de desquitarse del revés sufrido con el Atlético de Madrid sumando un triunfo muy importante. También son puntos de mucho valor los que hay en juego para el cuadro balear, que apenas tiene nueve y se encuentra en la zona baja de la tabla. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

