Dónde ver Betis - Jagiellonia: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Conference League 2024-2025

En su mejor momento de la temporada, con la ilusión y la confianza rebosantes, el Real Betis afronta este jueves la ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League enfrentándose en el Benito Villamarín al Jagiellonia de Bialystok, el vigente campeón de liga de Polonia. Del arbitraje del choque se encargará el inglés Anthony Taylor con el belga Bram Van Driessche en el VAR.

Desde el club verdiblanco se está preparando el partido para que el estadio heliopolitano presente no solo una gran entrada, que está asegurada, sino un ambiente como el generado para el derbi. El conjunto de Pellegrini, que parte como favorito en la eliminatoria, buscará el mejor resultado con vistas al choque de vuelta de la próxima semana, si es posible dejando encarrilado el pase a semifinales. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Jagiellonia: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el polaco será retransmitido por Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar y 116 en Orange TV) y Multieuropa + Conference (Movistar Liga de Campeones 3, dial 62 y 117 en Orange).

A qué hora es el Betis - Jagiellonia: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Jagiellonia Bialystok se enfrentan este jueves 10 de abril a las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Cómo seguir el Betis - Jagiellonia

El encuentro entre el conjunto heliopolitano y el polaco se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Conference League 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Betis - Jagiellonia

El Betis quiere hacer historia esta temporada. Y no sólo en LaLiga consiguiendo la clasificación para la Champions League, sino también en Europa, donde ya está en cuartos de final de la Conference. Quiere el club seguir avanzando en la competición y para ello toca ahora superar el obstáculo del Jagiellonia en la tercera ronda a doble partido que afrontará esta campaña en el torneo continental. Después de una discreta fase de grupos, donde fueron decimoquintos, los verdiblancos superaron en el play off de dieciseisavos al Gent y luego hicieron lo propio, ya en octavos, con el Vitoria de Guimaraes. Tras el empate en el Benito Villamarín (2-2), el equipo de Pellegrini se exhibió en tierras portuguesas con una goleada rotunda (0-4) gracias al doblete de Bakambu y a los tantos de Antony e Isco.

A esta importante cita con el Jagiellonia se presenta el Betis en un momento excepcional de forma, juego y resultados, como acreditó en Montjuic el pasado sábado con un impecable ejercicio de resistencia que le valió para rascar un punto sin Isco en el campo del equipo más en forma de Europa. Casi todo el plantel está apto. Son dudas Marc Roca y Abde, ambos en la recta final de la recuperación de sus lesiones. Volverá Isco y se pierde el partido Cucho, ya que el colombiano no está inscrito en la Conference. Vieites puede volver a la portería y tanto Sabaly como Llorente y Ricardo, todos ellos suplentes en Montjuic, a la línea defensiva. Johnny Cardoso también apunta al once, como Antony, Jesús Rodríguez y Bakambu. Tendrá que gestionar convenientemente los recursos Pellegrini ya que el domingo tiene una final, como él mismo la ha calificado, ante el Villarreal.

Cómo llega el Jagiellonia

El Jagiellonia no ha ganado ninguno de sus dos últimos partidos ligueros, aunque entremedias superó por la mínima al histórico Wisla Cracovia, que ahora compite en la segunda división polaca, en la final de la Supercopa. Campeón de liga en 2024, el rival del conjunto bético en este cruce de cuartos de final marcha en la tercera posición de la Ekstraklasa, con 52 puntos, a tres del líder. A la Conference llegó tras quedar apeado por el Ajax de la eliminatoria de acceso a la Europa League. En la fase de grupos, el Jagiellonia fue noveno, con once puntos, al ganar tres partidos, empatar dos y perder uno. En el play off se deshizo del FK TSC serbio y, en octavos, tumbó al Círculo de Brujas tras vencer 3-0 en casa y caer por 2-0 en Bélgica. El conjunto polaco está entrenado por el joven Adrian Siemieniec (33 años) y tiene en sus filas al máximo goleador del torneo (Pululu, ocho tantos) y a tres españoles: Jesús Imaz, Miki Villar y Adrián Diéguez, este último lesionado.

Más temas:

UEFA

Betis

Pellegrini

Isco