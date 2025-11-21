Dónde ver Betis - Girona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

No le pierde la vista a los puestos de Liga de Campeones el Real Betis, que este domingo, en partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports, hace acto de presencia en el estadio de la Cartuja para enfrentarse al Girona FC ... , que tiene diez puntos. En la jornada previa al parón, el equipo catalán se impuso por la mínima al Alavés (1-0) y el Betis, que suma 20 puntos y es quinto, empató en Mestalla (1-1). Te contamos a continuación todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Betis - Girona: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojiblanco correspondiente a la 13ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Girona: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Girona FC se enfrentan este domingo, 23 de noviembre, a las 16.15 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Girona

El duelo de la 13ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Míchel se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Girona

Quinto de la tabla con 20 unidades tras el empate en Mestalla con el Valencia, el Betis ya no se conforma con estar en zona europea, la norma en esta fructífera y larga etapa con Manuel Pellegrini en el banquillo. Ha elevado el listón de su ambición hasta los puestos de Champions. Para alcanzarlos sin perder la pista del Villarreal ni del Atlético de Madrid, necesita hacer de la Cartuja un territorio casi inexpugnable y, desde luego, sacar adelante compromisos como el de este domingo ante un Girona que, con apenas diez puntos en doce jornadas, anda en zona de descenso y peleará, por segunda temporada consecutiva, por la permanencia. En la Cartuja, donde el pasado martes selló la selección española su clasificación para el Mundial de 2026 con el empate ante Turquía (2-2), el Betis acredita cuatro victorias (la última, contra el Mallorca) y dos derrotas en LaLiga.

La previa de la visita del Girona viene marcada por el más que posible regreso de Isco a la convocatoria algo más de tres meses después de la grave lesión de tobillo acaecida en el amistoso de pretemporada contra el Málaga. Su vuelta se fijó para la vuelta del parón de noviembre y de este modo se cumplirían los plazos establecidos para la recuperación del costasoleño. Pau López, el guardameta titular, se quedaría como el único inquilino de la enfermería verdiblanca dado que también se han recuperado de sus dolencias tanto Junior como Ricardo, que incluso ha jugado con su selección aunque se perdió los dos últimos partidos con el Betis. Pellegrini dispondrá así de sus dos inquilinos habituales para el carril izquierdo de la defensa, donde Valentín Gómez ha cumplido, por cierto, con creces. El choque con el Girona será el primero de los dos que juegue en casa el Betis en los próximos cinco días, ya que el jueves recibirá al Utrecht en la Europa League.

Cómo llega el Girona

El Girona llega a Sevilla muy necesitado al encontrarse en zona de descenso tras casi un tercio de Campeonato ya cubierto. Suman apenas diez puntos los rojiblancos, que en la jornada previa al parón ganaron su segundo partido del curso al imponerse por la mínima al Alavés en Montilivi con gol de Tsygankov. Fuera de casa, el Girona ha rascado tan sólo dos empates, en Bilbao y Vigo. Y viene con muchas bajas, ocho en total: Juan Carlos Martín, Portu, Van de Beek, Artero y Krapyvtsov, David López, Blind y Alejandro Francés son las ausencias del Girona. Con los catalanes regresa el verdiblanco Álex Moreno, titular en la banda izquierda de una línea defensiva que puede ser de cuatro o cinco hombres en función de a qué altura juegue Witsel. Arriba, la punta de ataque se la reparten Vanat y el veterano Stuani.