Suscríbete a
+Palmera
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Dónde ver Betis - Girona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

De vuelta al estadio de la Cartuja tras el parón de noviembre, los de Pellegrini buscarán los tres puntos en litigio en este choque de la 13ª jornada

Betis: Un modelo que obliga a Europa y plusvalías altas

Bartra fue el autor del tanto del Betis en el duelo contra el Girona en casa de la pasada campaña
Bartra fue el autor del tanto del Betis en el duelo contra el Girona en casa de la pasada campaña MANUEL GOMEZ
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No le pierde la vista a los puestos de Liga de Campeones el Real Betis, que este domingo, en partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports, hace acto de presencia en el estadio de la Cartuja para enfrentarse al Girona FC ... , que tiene diez puntos. En la jornada previa al parón, el equipo catalán se impuso por la mínima al Alavés (1-0) y el Betis, que suma 20 puntos y es quinto, empató en Mestalla (1-1). Te contamos a continuación todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app