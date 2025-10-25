Suscríbete a
Dónde ver Betis - Atlético de Madrid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

LALIGA EA SPORTS

Los de Pellegrini regresan este lunes a la Cartuja, un mes después de su último partido en casa, para este duelo de la décima jornada contra el conjunto colchonero

Abde conduce la pelota en el Betis - Atlético de Madrid de la pasada temporada
Abde conduce la pelota en el Betis - Atlético de Madrid de la pasada temporada MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

Consolidado en zona europea, su hábitat natural en el ciclo con Manuel Pellegrini en su banquillo, el Real Betis empató en Villarreal, igualó el pasado jueves en Genk (0-0) y este lunes, en encuentro correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports ... , vuelve al estadio de la Cartuja para recibir a otro aspirante a la Champions, el Atlético de Madrid, del que sólo lo separa un punto en la tabla. Los colchoneros, en su último partido, cayeron goleados en la Champions en el campo del Arsenal (4-0). Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

