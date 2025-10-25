Dónde ver Betis - Atlético de Madrid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Consolidado en zona europea, su hábitat natural en el ciclo con Manuel Pellegrini en su banquillo, el Real Betis empató en Villarreal, igualó el pasado jueves en Genk (0-0) y este lunes, en encuentro correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports ... , vuelve al estadio de la Cartuja para recibir a otro aspirante a la Champions, el Atlético de Madrid, del que sólo lo separa un punto en la tabla. Los colchoneros, en su último partido, cayeron goleados en la Champions en el campo del Arsenal (4-0). Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Atlético: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojiblanco correspondiente a la 10ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Atlético: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan este lunes, 27 de octubre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Atlético

El duelo de la 10ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Diego Simeone se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Atlético

Muy fiable a domicilio, donde aún no ha caído esta temporada, el Betis empató sin goles con el Genk en su cuarta comparecencia consecutiva fuera de casa y lo hizo con un once muy remozado respecto al que compitió de salida en Villarreal pero con la presencia de Lo Celso y Antony, que no se pierde un partido. Con cinco puntos de nueve posibles tras tres jornadas celebradas ya en la UEFA Europa League, el Betis aún no ha dado el salto al top 8 de la competición continental, segmento en el que se aseguraría el pase a los octavos de final sin tener que pasar por la criba de los dieciseisavos. Se plantaron en Bélgica los verdiblancos tras igualar a dos tantos en La Cerámica ante un aspirante a puestos Champions como también lo es, desde luego, este Atlético de Madrid que la pasada jornada se posicionó en la cuarta plaza después de un titubeante inicio de temporada.

A diferencia de otras semanas, cuando hilaba partidos el jueves y el domingo, esta vez contará el Betis con 24 horas más hasta esta nueva cita liguera en la Cartuja. Lo que afectaría también al manejo de los recursos y la política de rotaciones por parte de Pellegrini, que tiene un once muy definido para la competición doméstica. Como en Genk jugaron de inicio nueve futbolistas diferentes respecto al once del Villarreal, se espera que contra el Atlético ponga en liza un equipo muy similar al que batalló en La Cerámica, con Pau López en portería, el regreso a Natan al eje defensivo, la presencia de Fornals en el centro del campo y Cucho repitiendo en punta. Volverá Amrabat, al que se reservó en Europa quedándose fuera de la convocatoria, y es muy probable que tengan cabida tanto Lo Celso como Antony para buscar tres puntos que lanzarían al Betis en la carrera por la Champions.

Cómo llega el Atlético

Herido por su dura derrota en el Emirates ante el Arsenal, de esas que escuecen de verdad a un equipo obligado a ganar mucho como el colchonero, el Atlético llegará a la capital hispalense con las dudas lógicas que genera un rapapolvo de este tipo, pero también con el deseo de desquitarse. Sufrió mucho a balón parado el Atlético, un peldaño por debajo del nivel competitivo del Arsenal. Aunque la pasada jornada saltara hasta la cuarta posición, el rendimiento del conjunto de Simeone ha estado lejos de las cotas esperadas por inversión y potencial. Johnny Cardoso, exverdiblanco, lleva más de un mes fuera de los terrenos de juego y este viernes ha regresado a los entrenamientos. Giuliano, Baena y Griezmann pelean por dos puestos. El Atlético de Madrid aún no ha ganado a domicilio esta temporada. En LaLiga ha perdido en Cornellá y luego ha empatado en Vitoria, Mallorca y Vigo.