Dónde ver Betis - Alavés: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Real Betis, que el pasado lunes debutaba esta temporada con un empate en el Martínez Valero frente al Elche (1-1), se estrena este viernes en el estadio de la Cartuja, su nueva casa mientras duran las obras del Benito Villamarín, recibiendo al Deportivo Alavés en encuentro de la 2ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Alavés: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el albiazul correspondiente a la 2ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Alavés: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Deportivo Alavés se enfrentan este viernes 22 de agosto a las 21.30 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Alavés

El duelo de la 2ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Eduardo Coudet se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Alavés

El Betis, que se ha mudado a la Cartuja para las dos próximas temporadas mientras se remodela su estadio, quiere comenzar de la mejor forma posible su andadura en su nuevo hogar. Buscarán los hombres de Pellegrini ante el Alavés la victoria que se les resistió hace cuatro días en Elche. Les faltó apuntillar cuando pudieron hacerlo. De varias ocasiones gozó el Betis en la segunda mitad para sentenciar con 0-1 en el marcador, y tras la igualada ilicitana, ya no tuvo capacidad de reacción para buscar el segundo tanto. No ayudaron los cambios. En su análisis del choque, Pellegrini puso el foco en esas oportunidades desperdiciadas, aunque se marchó satisfecho con las prestaciones de su equipo, tanto en ataque como en defensa.

Para hacer bueno ese punto, toca ganar en casa y para ello tendrá que superar el Betis al Alavés. El parte de bajas verdiblanco sigue siendo el mismo: se perderán el choque, salvo sorpresa, Llorente, Marc Roca, que ya ha empezado a entrenarse esta semana con el grupo, Deossa, Isco y Abde. El resto de futbolistas estarán en principio disponibles y queda por ver si Pellegrini introduce algún cambio en el once o si esa conformidad con el funcionamiento del engranaje se plasma de salida en la repetición del mismo equipo que en el Martínez Valero, con Bellerín y Ricardo en las bandas y el goleador, Aitor, el mejor del Betis, jugando de extremo. Aunque finalmente hubo reparto de puntos, Pau López apenas tuvo que intervenir y el Betis dispuso de un número de ocasiones suficientes para haber amarrado los tres puntos sin necesidad de practicar un fútbol sobresaliente.

Cómo llega el Alavés

El Alavés, que vuelve a estar dirigido por Eduardo Coudet y buscará una temporada más su permanencia en LaLiga EA Sports, se impuso en la primera jornada al recién ascendido Levante (2-1) gracias a los goles de Toni Martínez y Tenaglia, este en el tiempo de prolongación. Sobre la bocina sumaron los babazorros tres puntos de oro para su principal objetivo. El conjunto vitoriano se ha reforzado con los fichajes de Raúl Fernández, Pablo Ibáñez, Johnny Otto, Yusi, Calebe Gonçalves, Aleñá y Mariano. En el capítulo de bajas hay jugadores importantes que han abandonado la entidad como Kike García, Abqar, Sedlar, Jordán o Villalibre. No sería extraño que Coudet repitiera el mismo equipo que venciera al Levante. En ese caso, Guridi ejercería de enganche con una delantera rematada por Toni Martínez como nueve y Aleñá y Carlos Vicente como extremos.