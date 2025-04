Dónde ver Barcelona - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Pletórico tras la victoria en el derbi y la racha acumulada de seis victorias en la competición doméstica, nuevo récord en el ciclo de Pellegrini en el banquillo, el Real Betis está lanzado y este sábado, en partido correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, se presenta con la moral por las nubes en el Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic, para enfrentarse al líder, el Barcelona.

A diferencia de los azulgrana, que han tenido partido entresemana con la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, los verdiblancos han podido disfrutar del triunfo en el derbi y recuperarse para afrontar este nuevo duelo en la Ciudad Condal. El Betis marcha sexto con 47 puntos e igualado con el Villarreal, quinto. Gil Manzano arbitrará el partido en Montjuic con Pizarro Gómez en el VAR. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Barcelona - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto azulgrana y el verdiblanco correspondiente a la 30ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Barcelona - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El FC Barcelona y el Real Betis se enfrentan este sábado 5 de abril a las 21.00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic.

Cómo seguir el Barcelona - Betis

El encuentro de la 30ª jornada liguera entre el conjunto de Hansi Flick y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Barcelona - Betis

Con 27 puntos aún por disputarse, nueve jornadas por delante, la ilusión y la ambición del beticismo se han disparado. Ha dado pie a ello el equipo de Pellegrini gracias al buen fútbol que viene practicando, materializado en triunfos. Antes de afrontar el próximo jueves la ida de los cuartos de final de la Conference League en el Benito Villamarín, el conjunto verdiblanco aborda este sábado una exigente cita en territorio azulgrana, ante el líder de LaLiga. Suma el Betis seis triunfos seguidos en la competición doméstica y el último, en el derbi, lo disfrutó de una manera muy especial, también Pellegrini, que aunque ya le había ganado al eterno rival en la Copa del Rey no lo había hecho antes en LaLiga. En un momento dulce anda el Betis, con las perspectivas abiertas en sus dos frentes competitivos. En esta serie de media docena de triunfos ya le ganó al Real Madrid en el Benito Villamarín y ahora intentará hacer lo propio a domicilio con el conjunto azulgrana.

Para esta empresa, siempre difícil pero no imposible, el Betis contará con la baja de Isco, sancionado con la quinta amarilla en el derbi que el club heliopolitano decidió no recurrir, así que llegará limpio al partido contra el Villarreal del Domingo de Ramos. Abde está descartado y Marc Roca sigue su proceso de recuperación para estar disponible ante el Villarreal. Futbolistas como Lo Celso y William Carvalho apuntan a la titularidad, especialmente el primero. Por lo demás, no se esperan muchos cambios en el once ya habitual de Pellegrini, con el tridente Antony-Jesús Rodríguez-Cucho conformando el ataque. El Ingeniero sí suele hacer más rotaciones de jueves a domingo, pero este partido se juega en sábado y el primer asalto con el Jagiellonia, el próximo jueves, aún queda lejos.

Cómo llega el Barcelona

El Barcelona lidera LaLiga EA Sports, pero no puede descuidarse ante el acoso del Real Madrid, que empieza esta jornada en segunda posición, con sólo tres puntos menos. Con esta exigencia llegan los azulgrana al choque de este sábado y puede que también con el desgaste del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del miércoles contra el Atlético de Madrid. Ferrán Torres anotó el único gol del encuentro (0-1), un tanto que les daba el billete a los culés para la final del estadio de la Cartuja. Cinco bajas por problemas físicos o lesiones presenta el Barça. En el dique seco están Ter Stegen, Casadó, Olmo, Marc Bernal y Christensen. Futbolistas como Gavi, Araujo y Lewandowski podrían tener cabida en el once blaugrana. Hansi Flick no suele hacer uso de las rotaciones masivas aunque el ritmo de partidos así lo aconseje alguna vez. El próximo miércoles, el Barça afronta la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Borussia Dortmund.