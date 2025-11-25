Abde y Amrabat son dos fijos en el once habitual de Manuel Pellegrini. Los marroquiés están teniendo una gran incidencia en el juego del Real Betis y, salvo descansos puntuales, están siendo decisivos para los resultados del conjunto verdiblanco.

En las ... últimas horas, Abde ha atendido a los compañeros del programa Replay+ para comentar sus impresiones acerca de la temporada del club heliopolitano. Entre las distintas respuestas ofrecidas por el extremo izquierdo bético, ha trascendido la de cuál era su relación con Sofyan Amrabat previa a ser compañeros de equipo y cómo fue la llamada telefónica que tuvieron con anterioridad a la llegada del pivote a la capital andaluza.

«Cuando estábamos en la selección no nos juntábamos mucho. Me llamó antes de venir aquí, me dijo que el Betis quería que fuera para allá, que cómo lo veía yo y que qué le podía decir sobre el Betis. Yo la verdad que no lo dudé en ningún momento. Le dije, tienes que venir aquí; vas a flipar con la ciudad, te va a encantar Sevilla. La afición es increíble. Cuando estábamos en el Villamarín, también increíble, un ambiente cada fin de semana. Los jueves también, un ambiente increíble. Y le dije que sí, que viniera. La verdad que él tampoco dudó mucho. Y a ver, ya lo tenemos aquí. La verdad que nos está dando mucho», desveló el '10' bético.

Respecto a cómo evalúa el inicio de su campaña 25-26, el exjugador de Osasuna lo tuvo claro: «Estoy en un buen momento, estoy muy contento. Creo que es el fruto del trabajo y quiero más, la verdad. Voy a seguir trabajando para poder hacer más goles, más asistencias y poder acabar mucho mejor».

Cuestionado por cuál es su opinión acerca del cariño que siente por parte de los aficionados béticos, Abde fue tajante. «Cuando estás bien te quieren mucho, cuando estás mal no te quieren tanto, pero es parte del fútbol. Lo más importante es tener bien la cabeza y en los momentos malos trabajar más que nunca y en los momentos buenos trabajar más aún», manifestó.

También destacó el papel de Pellegrini en su juego, especialmente cuando salta al campo desde el banquillo. «La verdad que me ha ayudado mucho estos dos o tres años, sobre todo cuando no empiezo en el once inicial. Me dice que esté tranquilo, que llegará mi momento y que cuando llegue mi momento tengo que estar bien, tengo que hacerlo bien, sin prisa. Hacer el trabajo que tengo que hacer, no hacer de más y la verdad que me deja libertad cuando estoy atacando. Me está ayudando mucho», declaró el futbolista africano.