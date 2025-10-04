Veinte jugadores en la convocatoria del Betis para la visita al Espanyol

Ya se conoce la lista de jugadores convocados del Real Betis para el duelo frente al Espanyol, que se disputará mañana domingo, a partir de las 18.30 horas, en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat. Manuel Pellegrini ha visto como este sábado se ha caído a última hora Sofyan Amrabat, que sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho, así que no ha podido repetir relación de expedicionarios por tercer partido consecutivo.

Esta tarde pondrán rumbo a la Ciudad Condal un total de veinte jugadores. El internacional marroquí se ha unido a la lista de bajas ya compuesta por Isco, Deossa, Marc Bartra y Diego Llorente, además de un Pablo García que esta noche, desde las 22 horas, jugará con España sub 20 el duelo ante Brasil correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de la categoría, en el que el combinado dirigido por Paco Gallardo se juega el pase a la siguiente fase del torneo.

Con todo ello, la convocatoria del Betis para visitar al Espanyol es la formada por Pau López, Álvaro Valles, Adrián, Bellerín, Ángel Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo Rodríguez, Altimira, Marc Roca, Fornals, Lo Celso, Aitor, Antony, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

No ha citado Pellegrini a ningún jugador del Betis Deportivo, ya que el primer equipo filial bético juega este sábado frente al Algeciras el encuentro correspondiente a la sexta jornada del Grupo II de Primera RFEF.