Valverde elogia al Betis de Pellegrini: «Siempre te está mirando a la cara»

El Athletic regresa a la Cartuja, el escenario en el que consiguió su última Copa del Rey, aunque ahora lo hará para medirse a un Betis que recibió los elogios de Ernesto Valverde. «Siempre te está mirando a la cara», aseguró el entrenador del equipo vizcaíno, que consideró el duelo ante los verdiblancos como una buena prueba de fuego para medir el rendimiento de su equipo como visitante.

«El Betis ya ha sido un equipo en momentos de su historia que ha estado más arriba o más abajo y en los últimos años se ha estabilizado en una zona alta de la tabla peleando por Champions, entrando en Europa League, ganando la Copa... Los equipos de Pellegrini siempre son equipos que desde el punto de vista ofensivo son importantes. Siempre te están mirando a la cara permanentemente. Esperamos ese tipo de equipo y siempre complicado para cualquier equipo», señaló Valverde sobre el Betis, al que considera un equipo aún en construcción: «Todavía está en ese momento en el que parece que están esperando alguna incorporación más. Es cierto que tienen alguna baja significativa, como sobre todo Cardoso y la de Antony, que no sabemos si puede volver o no. Pero es un equipo que, cuando llega el último día de mercado y se cierra todo, siempre vemos que tiene un buen equipo y que es un habitual ya de competiciones europeas en los últimos años. Un candidato para estar arriba, desde luego».

Precisamente, por estas circunstancias, Valverde considera que el duelo n será sencillo para su equipo, pese a que llega con la confianza de dos victorias seguidas. «Es un partido complicado con un rival que en las últimas temporadas han estado muy cerca de nosotros y nosotros de ellos. Siempre es difícil ir allí. En este caso no vamos al Villamarín, vamos a la Cartuja, un campo que nos trae buenos recuerdos. Ninguno de los dos hemos perdido esta temporada y con ilusión de seguir sumando y de continuar una racha positiva que tenemos. Es corta porque acabamos de empezar, no significa nada, pero es una oportunidad muy buena para nosotros», indicó Valverde, que rememoró esos recuerdos del estadio cartujano: «Es la primera vez que vamos después de ganar la Copa pero también es verdad que la vez anterior que se fue, fue al revés. Son situaciones diferentes pero lo que prevalece en este caso es esa ilusión por intentar aprovechar esta oportunidad. Llevamos dos partidos muy competidos en casa que hemos podido sacar adelante y vamos a ver en este que es nuestro primera salida, a ver cómo nos desenvolvemos fuera. Es una buena prueba de fuego porque ellos son un equipo que, generalmente, nos resultan complicado fuera de San Mamés».

También espera algún refuerzo el Athletic, con el foco puesto en Aymeric Laporte, aunque Valverde no quiso profundizar en este asunto. «No tengo ni idea. Hasta que se cierre el mercado, todos los equipos intentan tener la mejor plantilla que puedan. Supongo que el Betis es lo que quiere y nosotros también. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Las cosas no sabemos cómo son hasta que no se cristalizan el lunes por la noche. Vamos a esperar y a ver qué nos depara todo esto», indicó el técnico del Athletic, que contará con la baja de Ruiz de Galarreta, que no se ha recuperado a tiempo de las molestias que le han impedido ejercitarse al 100% durante toda la semana.