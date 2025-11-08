Valentín Gómez justifica la apuesta del Betis y Pellegrini ya tiene otro comodín: «Es muy sólido»

Ante la necesidad de buscar un central en el mercado, la dirección deportiva del Betis apostó por Valentín Gómez. Un joven que había despuntado en Vélez Sarsfield y en las categorías inferiores de la selección argentina. Un fichaje por el que se ... abonaron más de cinco millones de euros, con el riesgo que siempre supone esa adaptación a las condiciones del fútbol europeo. Apenas tres meses después, las dudas sobre Valentín están despejadas y el propio Manuel Pellegrini se congratula de contar con un nuevo comodín en su plantilla.

Disciplinado y con la humildad necesaria para asumir un periodo de aprendizaje, el argentino se ha ganado un hueco en los planes de Pellegrini. «Es muy sólido», remarcó el entrenador chileno tras la actuación de Valentín ante el Olympique de Lyon, en el que fue su primer partido como titular de lateral izquierdo, ante la necesidad del equipo por las bajas de Junior Firpo y Ricardo Rodríguez.

No es una posición desconocida para Valentín. Aunque la dirección deportiva lo firmó como central, en los informes que se manejaban en el club verdiblanco también aparecía esa polivalencia que le permitía jugar tanto de central izquierdo en una línea de tres como de lateral izquierdo. Un exhaustivo seguimiento que le había realizado la secretaría técnica, con Álvaro Ladrón de Guevara y Andrés Fernández a la cabeza, que no tuvo dudas en el momento de la elección de ese refuerzo que se necesitaba para la zaga.

La actuación de Valentín ante el Lyon fue un compendio de sus cualidades. Anticipación y vigilancia defensiva, pero también atrevimiento para cruzar el campo e incorporarse al ataque, aunque no sea su mejor virtud en esa posición. Su buen manejo del balón sí le permitió conservarlo en posesiones, en las que combinó con Lo Celso -su compatriota lo aplaudió en alguna de ellas- o Abde. Incluso su perfil apuntaría a ese lateral moderno que no pisa tanto la banda y sí la zona central, como en ocasiones realiza Héctor Bellerín para acabar pisando área.

Otro aspecto positivo de Valentín está siendo su disponibilidad para Pellegrini. No sólo su capacidad de adaptación a las necesidades del equipo para actuar de mediocentro, central o lateral, sino también la regularidad en su presencia en el equipo. Aplicado en el trabajo diario, el argentino ha disputado los cuatro partidos de la Europa League, el único que se ha disputado en la Copa del Rey y ocho de once en LaLiga, cuatro de ellos como titular.

Ricardo, a la espera

Tras las pruebas anteriores con Valentín como lateral, sobre todo la segunda parte ante el Mallorca, Pellegrini optó por dar descanso a Ricardo Rodríguez ante el Lyon. «Los dos laterales izquierdos están lesionados por distintos motivos», expuso el chileno, que no quiso desvelar si el suizo estará disponible para Valencia. «Hay que esperar a que hable con los médicos», indicó, aunque, en principio y salvo malas sensaciones en los dos últimos entrenamientos de la semana, Ricardo no debería tener problemas para viajar a Valencia.

La leve contractura que sufrió el suizo ante el Mallorca, cuando fue retirado al intermedio por precaución, no le impidió ejercitarse parcialmente con sus compañeros durante la semana, aunque finalmente Pellegrini prefiriera que descansara en el duelo europeo. Para jugar ante el equipo valencianista, el técnico no podrá contar con Junior, que sigue con su recuperación, pero sí tendrá las alternativas de Valentín y también la posibilidad de colocar a Ricardo, que la próxima semana viajará con su selección.