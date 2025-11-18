Suscríbete a
+Palmera

Valentín Gómez y su fichaje por el Betis: «Tenía casi todo avanzado en otro lado, pero me llamaron y no dudé en cambiar de planes»

El defensa argentino está siendo una de las revelaciones del conjunto verdiblanco tras un arranque de liga complicado

Fajardo y Alarcón activan el mercado en Italia

Valentín Gómez disputa un balón ante el Olympique de Lyon
Valentín Gómez disputa un balón ante el Olympique de Lyon reuters

Alberto Moreno

El Real Betis realizó un total de nueve fichajes en el último mercado de verano. Antony fue sin duda la incorporación que más ilusión trajo a la afición verdiblanca y, tres meses después del arranque oficial de la presente campaña, Valentín Gómez ... se ha convertido en una de las revelaciones de la entidad bética. Dada su polivalencia, el defensor argentino es el cuarto jugador con más minutos de la plantilla del Betis hasta el momento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app