Valentín Gómez y su fichaje por el Betis: «Tenía casi todo avanzado en otro lado, pero me llamaron y no dudé en cambiar de planes»

El Real Betis realizó un total de nueve fichajes en el último mercado de verano. Antony fue sin duda la incorporación que más ilusión trajo a la afición verdiblanca y, tres meses después del arranque oficial de la presente campaña, Valentín Gómez ... se ha convertido en una de las revelaciones de la entidad bética. Dada su polivalencia, el defensor argentino es el cuarto jugador con más minutos de la plantilla del Betis hasta el momento.

El jugador de 22 años, que está viviendo sus primeros pasos en Europa, atendió a PTV Sevilla, en una entrevista donde repasó su estancia en el Betis y contó cómo se forjó su fichaje por el cuadro heliopolitano. Cuestionado por sus últimas actuaciones en el lateral izquierdo, Valentín reconoció que no era algo nuevo para él: «De lateral ya había jugado. El lateral es un puesto que conozco porque ya jugué en inferiores, pero a este nivel es más complicado».

El argentino disputó su primer partido titular con el Betis en el duelo frente al Levante (2-2), en un inicio de partido que estuvo marcado por los fallos defensivos del conjunto de Heliópolis. «El partido contra el Levante creo que había quedado muy marcado en la gente, donde tuvimos un inicio complicado. Después nos repusimos y terminamos haciendo un buen partido«, señaló Valentín. Asimismo, el defensa bético confesó que »por ahora me veo bien« y que su rendimiento en el Betis está yendo «de menos a más«.

El jugador nacido en Buenos Aires, que firmó por el Real Betis a finales de julio, aseguró que «tenía casi todo avanzado en otro lado«. Sin embargo, el interés del Betis y una conversación con Pezzella no le hicieron dudar en la decisión de embarcar en el club heliopolitano: «Me llamaron y no dudé en cambiar de planes. Me había hablado muy bien del club Germán (Pezzella). Fajardo no me tuvo que convencer (risas)».

Por otro lado, el prometedor futbolista verdiblanco destacó la importancia de Lo Celso en su llegada a Sevilla: «Es una persona increíble. Cuando llegué se preocupó por mí, me invitó a su casa. Al venir a otra parte del mundo, para los argentinos no es fácil. Dejas atrás a tu familia y amigos para cumplir un sueño».