Valentín Gómez también crece con Bartra

Después de cinco titularidades seguidas junto Natan, el argentino fue el futbolista más destacado del Betis en Genk haciendo pareja con el capitán

Valentín Gómez y Heymans pugnan por el balón en un lance del Genk - Betis de la Europa League
Jesús Sevillano

El rendimiento de Valentín Gómez en el Betis sigue creciendo. En las últimas semanas, parón de octubre por medio incluido, y después de una rápida adaptación, el argentino ha espantado de un plumazo su partido en el campo del Levante el ... pasado 14 de septiembre y acumula, entre LaLiga y la Europa League, muy buenas actuaciones en el centro de la defensa del primer equipo verdiblanco, todas ellas como titular. Pese a aquel mal encuentro en tierras valencianas y porque Bartra y Diego Llorente se encontraban lesionados, Pellegrini le otorgó muchísima confianza al zaguero que el zaguero ha devuelto con grandes partidos.

