Valentín Gómez también crece con Bartra

El rendimiento de Valentín Gómez en el Betis sigue creciendo. En las últimas semanas, parón de octubre por medio incluido, y después de una rápida adaptación, el argentino ha espantado de un plumazo su partido en el campo del Levante el ... pasado 14 de septiembre y acumula, entre LaLiga y la Europa League, muy buenas actuaciones en el centro de la defensa del primer equipo verdiblanco, todas ellas como titular. Pese a aquel mal encuentro en tierras valencianas y porque Bartra y Diego Llorente se encontraban lesionados, Pellegrini le otorgó muchísima confianza al zaguero que el zaguero ha devuelto con grandes partidos.

Acumulaba el excentral del Vélez Sarsfield cinco titularidades seguidas con Natan, ante el Osasuna, el Espanyol y el Villarreal en LaLiga, y frente al Nottingham Forest y el Ludogorets en la Europa League, en unos encuentros en los que el cuadro bético salió victorioso en tres de ellos y sumó dos empates. En dos de ellos ayudó Valentín a que el Betis acabara sin encajar ningún gol, contra los navarros y el equipo búlgaro.

En Genk se estrenó siendo pareja de Marc Bartra. El capitán volvía al equipo y, después de jugar la segunda parte frente a la Real Sociedad, no era titular desde el encuentro del 31 de agosto frente al Athletic Club en la Cartuja. Con el catalán también creció la aportación de Valentín. Se va afianzando poco a poco en la posición a base de estar en el sitio correcto en el momento adecuado. Fue bien por alto y por abajo demostró anticipación. Además, ambos controlaron bien al delantero rival, el surcoreano Hyeon-Gyu Oh. Estadísticas como 16 acciones defensivas exitosas, 10 despejes, 7 recuperaciones, 3 balones interceptados, 91 pases acertados y 5 pases largos precisos coronaron el buen partido del argentino ante los belgas.

Tanto Bartra como Valentín Gómez hablaron en la zona mixta del Cegeka Arena de Genk sobre el partido. También sobre su compenetración en el eje de la defensa. El catalán valoró que «tanto con Natan, como con Diego o con Valentín siento que me gusta que nos hablemos y nos sintamos seguros. Eso es algo fundamental para crecer juntos y formar una buena seguridad atrás, que eso da mucho para que los de delante puedan ser más creativos«. Mientras que el argentino comentó que «me estoy sintiendo bien, que es lo importante, cada vez mejor. Muy feliz por eso. Todos estamos muy capacitados para hacerlo. Le tocó descansar a Natan, que venía de una serie de partidos importantes. A cualquiera que le toque lo va a hacer bien, eso es una tranquilidad para el equipo«. Pellegrini sabe que, cuando Diego Llorente esté al cien por cien y pueda volver a jugar a su nivel, tiene a cuatro centrales dignos de este Betis.