Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Directo
Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

El Valencia, segundo equipo más goleado de LaLiga, ha ensayado reforzando su defensa ante el Betis

Corberán trabajó con varios sistemas para tratar de frenar la capacidad ofensiva verdiblanca en Mestalla

Abde y Antony también deciden para el Betis en Europa (2-0)

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, en el duelo ante el Real Madrid
Carlos Corberán, entrenador del Valencia, en el duelo ante el Real Madrid ep
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Valencia, próximo rival del Betis, es el segundo equipo más goleado de LaLiga por detrás del Girona. Llevan encajados 20 tantos los de Carlos Corberán, quien ante la próxima visita verdiblanca de este domingo a Mestalla ha tratado de trabajar con su ... equipo un refuerzo del sistema defensivo para frenar la voracidad de la vanguardia de los de Manuel Pellegrini. Ha sido una semana de entrenamientos con diferentes versiones para buscar soluciones de cara a este encuentro de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app