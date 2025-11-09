El Valencia, segundo equipo más goleado de LaLiga, ha ensayado reforzando su defensa ante el Betis

El Valencia, próximo rival del Betis, es el segundo equipo más goleado de LaLiga por detrás del Girona. Llevan encajados 20 tantos los de Carlos Corberán, quien ante la próxima visita verdiblanca de este domingo a Mestalla ha tratado de trabajar con su ... equipo un refuerzo del sistema defensivo para frenar la voracidad de la vanguardia de los de Manuel Pellegrini. Ha sido una semana de entrenamientos con diferentes versiones para buscar soluciones de cara a este encuentro de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

El caso es que el Valencia no podrá contar con Diakhaby, Foulquier ni Ramazani por lesión y Ugrinic es seria duda, mientras que el técnico del conjunto de Mestalla ha empleado en las sesiones de preparación defensas de cinco hombres con dos pivotes y otra de cuatro también con dos jugadores por delante de la zaga para probar posibilidades ante el Betis.

Con 20 tantos encajados, el Valencia, junto al Levante, sigue al Girona (con 24), entre los equipos que más veces han visto perforadas sus porterías en estos once encuentros previos en Primera. El Betis, por su parte, ha anotado 18 y recibió doce, llevando Álvaro Valles cuatro porterías a cero consecutivas antes de este encuentro (incluyendo los partidos en Europa League).

Corberán ha ensayado esta semana con defensa de cinco sacrificando a Thierry Correia en la banda derecha y dando entrada a Cömert, junto a Copete y Tárrega, para desplazar a Rioja, así como con Javi Guerra y Almeida por delante de Pepelu. En un segundo ensayo, con defensa de cuatro, sacrificaba a Cömert y dejaba a Thierry como lateral, mientras que en el centro del campo ubicaba a Pepelu y Javi Guerra con Almeida por delante.

En la sesión de este sábado, previa ya al encuentro de mañana frente al Betis, el entrenador de Cheste ha vuelto a probar con la defensa de cuatro, con Thierry Correia y Gayá en los laterales y Copete y Tárrega como centrales, y Pepelu y Javi Guerra en el doble pivote del centro del campo. Lucas Beltrán también apunta a jugar ante el cuadro verdiblanco, con Danjuma como referencia atacante.