Valencia - Betis, las notas de los jugadores: desliz antes del parón
Álvaro Valles salvó al equipo, Cucho remató, pero el Betis no consiguió imponerse al decimoséptimo clasificado
El Betis se enfrentó este domingo al Valencia en Mestalla. El equipo verdiblanco de Manuel Pellegrini afrontó la jornada 12 de LaLiga EA Sports tras enfrentarse la pasada semana al Mallorca y al Olympique de Lyon. Así valoramos las actuaciones de los futbolistas ... béticos.
ASÍ JUGARON
VALLES
NOTABLE
Clave para evitar que el Betis encajara en el primer tiempo con hasta tres paradas de mucho mérito. En la segunda parte tuvo que intervenir menos y no pudo hacer nada por evitar el gol de Luis Rioja.
BELLERIN
SUSPENSO
Muy lejos de ser lo brillante que ha sido en otras ocasiones durante esta temporada, el catalán falló en las entregas, se vio superado en varios duelos y no estaba suficientemente bien colocado para afrontar las jugadas defensivas.
NATAN
NOTABLE
Soberbio partido del central que cortó más que las obras del Metro. Inteligente a la hora de leer las jugadas de ataque del Valencia, no cedió.
BARTRA
BIEN
En la línea de sus actuaciones en los últimos tiempos con el Betis, el catalán conforma con Natan una excelente pareja de centrales.
VALENTÍN GÓMEZ
APROBADO
Al futbolista argentino lo buscaron los jugadores del Valencia por el lateral zurdo y, aunque sufrió, supo hacerse valer para evitar males mayores.
AMRABAT
SUSPENSO
El marroquí, conocedor de su innegable calidad, arriesgó en alguna entrega más de lo debido y también se vio en varias fases algo desbordado por los rivales a nivel físico. Llegó muy justo al tramo fianl del partido.
FORNALS
APROBADO
Con la llamada de Luis de la Fuente, sigue atendiendo de buen gusto a Manuel Pellegrini y ejerciendo en muchas fases de faro del Betis.
LO CELSO
APROBADO
No se escondió y buscó en todo momento la mejor manera para encontrar a sus compañeros y progresar en el terreno de juego buscando la portería rival. No se le puede echar nada en cara.
ABDE
BIEN
Tuvo una clara opción de anotar al poco de comenzar el partido, pero remató muy mal. Se las tuvo tiesas con la defensa del Valencia y salió casi siempre victorioso como en la jugada del gol con su asistencia a Cucho.
ANTONY
SUSPENSO
Perdonó una de las que no suele antes del descanso y estuvo muy blando en el gol de Luis Rioja. Su disparo lo convierte en una amenaza constante para los rivales.
CUCHO
NOTABLE
Café para cafeteros y no cafeteros. El delantero del Betis es inteligente para encontrar a sus compañeros y darle opciones de mejorar las jugadas y además golea. Todo un lujo para el equipo.
RIQUELME
SUSPENSO
La nada más absoluta. No aprovechó la oportunidad para reivindicarse.
MARC ROCA
APROBADO
Intentó poner algo de cordura en un tramo final de partido agitado.
CHIMY ÁVILA
SIN CALIFICAR
Apenas tuvo el descuento.
PELLEGRINI
SUSPENSO
Pequeño paso atrás del Betis en un partido al que llegaba como claro favorito para hacerse con la victoria y seguir escalando.
