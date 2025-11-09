Suscríbete a
+Palmera

Valencia - Betis, las notas de los jugadores: desliz antes del parón

Álvaro Valles salvó al equipo, Cucho remató, pero el Betis no consiguió imponerse al decimoséptimo clasificado

Natan, apercibido para el derbi Sevilla - Betis

Valencia - Betis, en directo

Amrabat pelea por un balón con Beltrán
Amrabat pelea por un balón con Beltrán AFP
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis se enfrentó este domingo al Valencia en Mestalla. El equipo verdiblanco de Manuel Pellegrini afrontó la jornada 12 de LaLiga EA Sports tras enfrentarse la pasada semana al Mallorca y al Olympique de Lyon. Así valoramos las actuaciones de los futbolistas ... béticos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app