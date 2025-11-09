Suscríbete a
LaLiga 25-26

Valencia - Betis: Para irse al parón en una privilegiada posición

El Betis visita el polvorín de Mestalla con la intención de cerrar este tramo de LaLiga manteniendo la quinta plaza

Jugadores como Bellerín, Bartra, Amrabat y Cucho Hernández volverán al once titular de Manuel Pellegrini

Los jugadores del Betis escuchan a Pellegrini en la charla previa a un entrenamiento de esta semana
Todavía puede llegar el Real Betis al parón de noviembre con un regusto más feliz y agradable todavía. A base de los zarpazos de sus futbolistas de ataque más entonados en las últimas semanas, Antony y Abde, el equipo de Manuel Pellegrini ha dejado atrás ... de un plumazo los encuentros ante el Villarreal y al Atlético, en los que se dejó puntos en LaLiga, y también el del Genk, que dejó un mal sabor de boca por la poca profundidad que tuvo el equipo en aquel descafeinado 0-0 en Bélgica. El punto de tierras castellonenses tuvo una lectura positiva, dado que los dos goles del brasileño empataron un duelo que se puso muy cuesta arriba con el 2 a 0 de los de Marcelino. Ha sabido también el equipo heliopolitano mostrarse a sí mismo y demostrar que el 0-2 ante el Atlético en la Cartuja no ha hecho daño en el grupo y los triunfos cimentados en cada primer tiempo ante el Mallorca en el torneo liguero y contra el Lyon en la Europa League han devuelto el ambiente de fiesta al beticismo y han constatado que, incluso sin hacer unos encuentros excesivamente brillantes en cuanto al juego, este equipo sigue teniendo muchísima fiabilidad y que las individualidades también destacan y ayudan a que el colectivo siga sumando en positivo.

