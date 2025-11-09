Valencia - Betis: Para irse al parón en una privilegiada posición

Todavía puede llegar el Real Betis al parón de noviembre con un regusto más feliz y agradable todavía. A base de los zarpazos de sus futbolistas de ataque más entonados en las últimas semanas, Antony y Abde, el equipo de Manuel Pellegrini ha dejado atrás ... de un plumazo los encuentros ante el Villarreal y al Atlético, en los que se dejó puntos en LaLiga, y también el del Genk, que dejó un mal sabor de boca por la poca profundidad que tuvo el equipo en aquel descafeinado 0-0 en Bélgica. El punto de tierras castellonenses tuvo una lectura positiva, dado que los dos goles del brasileño empataron un duelo que se puso muy cuesta arriba con el 2 a 0 de los de Marcelino. Ha sabido también el equipo heliopolitano mostrarse a sí mismo y demostrar que el 0-2 ante el Atlético en la Cartuja no ha hecho daño en el grupo y los triunfos cimentados en cada primer tiempo ante el Mallorca en el torneo liguero y contra el Lyon en la Europa League han devuelto el ambiente de fiesta al beticismo y han constatado que, incluso sin hacer unos encuentros excesivamente brillantes en cuanto al juego, este equipo sigue teniendo muchísima fiabilidad y que las individualidades también destacan y ayudan a que el colectivo siga sumando en positivo.

Así viajó ayer el Betis a Valencia por segunda vez en el presente curso, en esta ocasión para visitar al Valencia CF. El choque frente al Levante en el Ciutat de Valencia no salió como se esperaba, aunque los heliopolitanos terminaron por rascar un punto que entonces se leyó como que debía ser importante en el futuro. Debe aprovechar el conjunto verdiblanco el mal momento por el que pasan los moradores de Mestalla. El equipo de Carlos Corberán ocupa puesto de descenso -aunque está empatado con nueve puntos con el Mallorca y precisamente el Levante-, después de conseguir tan sólo dos victorias y tres empates en los once duelos ligueros que ha disputado hasta la fecha. En LaLiga, los números son espantosos y han levantado las alarmas en la afición: de los últimos cinco encuentros, cuatro han terminado con derrota y el otro fue un empate sin goles frente al Alavés. Hasta el Oviedo y el Girona, los otros dos equipos que se encuentran en los puestos de descenso a Segunda, consiguieron vencer, los asturianos en Mestalla, al equipo valencianista. No es nueva esta situación en el club ché. En los últimos años se viene repitiendo un bucle del que el equipo, pese a varios cambios de entrenador en las temporadas anteriores (aunque por el momento Corberán se libra de estar incluso cuestionado), no parece salir. De hecho, hasta hace no mucho el Valencia era uno de esos equipos punteros del fútbol español, clasificándose año sí y año también para Europa y para la Champions.

Es precisamente ese hueco dejado por el Valencia (y también por el Sevilla y en esta última campaña igualmente por la Real Sociedad) el que quiere agarrar con las dos manos el Betis. Y poco a poco lo está consiguiendo. Ya son cinco participaciones en competiciones europeas consecutivas, un hito hasta ahora desconocido en la historia verdiblanca, en estas seis últimas temporadas también ha ganado una Copa del Rey y ha disputado por primera vez en 118 años una final europea. Así que entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores están paso a paso poniendo al club al nivel deportivo que merecía su afición, esa que en los últimos tiempos está disfrutando como hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba.

El partido aparece para el Betis con no demasiados contratiempos médicos. Isco ultima su recuperación y este encuentro ante el Valencia puede ser el último que se pierda. Lleva un par de semanas entrando en los entrenamientos del grupo y el parón le puede venir muy bien para encarar la recta final de su puesta a punto. Tampoco llegó al partido Ricardo Rodríguez. Pellegrini reconoció cuidar al suizo ante el Lyon para que pudiera estar a su disposición para Mestalla, pero en el entrenamiento de ayer el exjugador del Torino o el Milan, entre otros, no participó con el resto. Valentín Gómez repetirá en el lateral zurdo desde el once inicial.

Precisamente, en el duelo continental del jueves, jugadores como Bartra, Bellerín, Amrabat o el Cucho Hernández no contaron con minutos, así que lo normal es que, de cara al once que Pellegrini presente en Mestalla, estos cuatro vuelvan a aparecer de inicio. El técnico chileno juntó de centro del campo hacia adelante ante los franceses a Fornals, Antony, Lo Celso y Abde y lo normal es hoy ante el Valencia repitan, dado que han recuperado bien, en la formación que salga al terreno de juego para iniciar el partido. En la portería, pese a que Pellegrini, tras la lesión de Pau López, aseguró a Álvaro Valles para el duelo ante el Lyon y también abrió la puerta a que Adrián juegue algún partido más que los de la Copa del Rey, el rinconero también se mantendrá bajo los palos.

Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gayá; Pepelu, Javi Guerra; Rioja, Almeida, Lucas Beltrán; y Danjuma. Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

Víctor García Verdura (Comité catalán). Hora, estadio y televisión: 18.30. Mestalla. DAZN.

En el Valencia, por su parte, Corberán ha ido ensayando durante la semana con varios sistemas, sobre todo defensivos, dado que su equipo es el segundo equipo más goleado de toda la Primera división. El técnico de Cheste ha empleado en las distintas sesiones con defensas de cinco hombres y dos pivotes por delante, y otras zagas con cuatro futbolistas e igualmente dos centrocampistas de corte defensivos. Entre las probaturas, Corberán ha sacrificado a Thierry Correia en la banda derecha y ha dado entrada a Cömert, junto a Copete y Tárrega, para desplazar a Rioja, así como con Javi Guerra y Almeida por delante de Pepelu. En un segundo ensayo, con defensa de cuatro, sacrificaba a Cömert y dejaba a Thierry como lateral, mientras que en el centro del campo ubicaba a Pepelu y Javi Guerra con Almeida por delante. Tiene las bajas para el partido de Diakhaby, Foulquier, Ramazani y Ugrinic, las cuatro por lesión.