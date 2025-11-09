Valencia - Betis: Cayó en la trampa de un partido loco (1-1)

Suscríbete a
Los verdiblancos no conservan la ventaja por el gol de Cucho y ven cómo Rioja empata al final en un duelo duro por la presión local y en el que se notó el desgaste europeo

Antony controla ante cuatro rivales durante el Valencia - Betis
Mateo González

El Betis cayó en la trampa pero salió vivo de una locura. Un encuentro demasiado descontrolado, desbocado, sin riendas como propuso el Valencia fue contagioso para el equipo de Manuel Pellegrini, que respondió al frenesí con más vértigo. Y así los locales ... tuvieron opciones hasta el final. Un duelo en el que los verdiblancos se adelantaron gracias a una buena definición de Cucho Hernández en el minuto 75 pero vieron cómo un bético como Luis Rioja revolucionó el choque en su contra con acciones sin freno hasta lograr el empate y casi más. Mestalla era una caldera para su equipo con la estrategia local de meter presión hasta el final en cada jugada con asentimiento del árbitro y eso no lo supo superar el bloque heliopolitano para no perder el tren Champions de Atlético y Villarreal. Se va al parón el Betis sin poder hacer el tres de tres y con cosas aún que mejorar.

