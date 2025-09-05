Último entrenamiento en el Betis antes del parón en LaLiga

Varios futbolistas del Betis, en el inicio del entrenamiento de este viernes

Llega el primer parón de la temporada en LaLiga. Este fin de semana no hay fútbol en el campeonato debido a los partidos internacionales de selecciones. Varios futbolistas internacionales del Betis (Ricardo, Junior, Lo Celso, Bakambu, Amrabat, Pablo García y Ángel Ortiz) han sido convocados para los encuentros previstos para estos días.

Mientras, la plantilla del Betis ha llevado a cabo este viernes en la ciudad deportiva Luis del Sol el último entrenamiento de la semana. Sesión en la que Antony ha sumado más minutos en el arranque de su segunda etapa como futbolista verdiblanco.

Entrenamiento en el que el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha tenido las ausencias de los futbolistas internacionales. Tampoco han estado en el césped los futbolistas que siguen recuperándose (Isco, Aitor, Pau López y Abde) ni Cucho, que ha realizado trabajo específico.

Después de un fin de semana de descanso, la plantilla verdiblanca iniciará la semana pensando en el regreso a la competición. Para el domingo 14 de septiembre (16.15) está previsto el partido a domicilio ante el Levante en la cuarta jornada de LaLiga.