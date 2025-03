El último derbi del viejo Villamarín: «Llevamos toda la vida en esta grada y queremos ganar»

El debate surge a las primeras de cambio justo al lado del banquillo visitante del Benito Villamarín. Reunión de béticos veteranos, de más de 45 años de carnet en la parte ahora vieja del estadio. «Pocos jugadores he visto como Isco en la ... historia del Betis«. »Sí, pero como Cardeñosa no he visto yo a otro«. »Rafael (Gordillo) era un cañón«. »A Joaquín hay que tenerlo en cuenta«. Y van saliendo nombres (Diarte, Rogelio, Canito) y recuerdos de todo tipo mientras entra el cosquilleo del derbi, que está a las puertas. Será el último con el estadio de esta forma, con las gradas de Preferencia, Primer Anfiteatro y Voladizo en pie. En verano todo será escombros y en dos años, una nueva casa para los béticos. Joaquín Real, socio número 4 del Betis, acaba de conocer a Carlos Benvenuty, socio 95, pero sí ha saludado con efusividad a Miguel Ángel Millán, socio 567, con quien ha coincidido en otras ocasiones. Los tres, de diferentes generaciones, vivieron la puesta en marcha del Voladizo en diciembre de 1976 gracias al empeño de José Núñez Naranjo y la construcción de las dos bandejas de Preferencia para el Mundial 82 con la providencial intervención de Juan Mauduit, glosada por Antonio Burgos en el inolvidable «Real Betis Oité» publicado en ABC de Sevilla. Hoy se reúnen estos béticos, en la semana de derbi, para decirle adiós a unas gradas llenas de historia, que en verano serán demolidas y que en 2027 se levantarán con un espectacular proyecto, que quieren ponerle el broche a su memoria con un triunfo en el derbi.

La imagen de Cardeñosa sacando un córner con Preferencia de fondo que ilustra los carnets del Betis de esta temporada SALAZAR Y BAJUELO

En la Tribuna Baja de Preferencia ocupa el asiento 119 de la fila 9 Miguel Ángel Millán. «Nunca me enteré bien de cuál es mi asiento y el de mi madre. Llevo 47 ó 48 años aquí pero en este sitio me he sentado tres veces en mi vida. Antes venía con asiduidad con mi madre y nos poníamos aquí desde pequeño con mi abuelo, mi tío Manolito y mi madre. Pero es que mi abuelo me enseñó siempre a ir donde ataca el Betis, así que en el primer tiempo me voy más cerca de Gol Sur y en el segundo, más cerca de Gol Norte, a ocupar un asiento que no es el mío», reconoce como ritual de cada encuentro. «A mí me gusta ver el fútbol a ras de campo, estar cerca y ver el movimiento. Me escoro para ver el ataque del Betis. Es que a mí me interesa ver al Betis y no lo que hace el equipo contrario», continúa.

Miguel Ángel Millán, en su asiento en Preferencia Grada Baja RAÚL DOBLADO

«Esto no es Gol Sur, que es el corazón del campo del Betis. En esta grada hace 30 años no había ninguna mujer. Era muy difícil ver a una. Pioneras como mi madre o María, que en paz descanse, que se sentaba a su lado y era muy amiga, era muy difícil verlas porque era una grada muy masculina. Ahora ya se ven muchas más que hombres. Para mí venir aquí es algo familiar, es mi familia. Mi abuelo Fermín, la banderita del betis con el palo de madera, venir desde Villa Heliópolis tras ver al juvenil de Palomino, Orozco, Pïriz o Reyes que era una excelencia verlo. Comer algo y venirte. Es toda la vida. Son más de 40 años en esta tribuna a la que echaremos de menos pero el proyecto y el crecimiento del Betis lo merece«, afirma Millán.

Y a la hora de mirar al derbi distingue desde su filosofía particular. «Lo voy a vivir como todos, con esa mezcla de pasión y de miedo. Yo soy un bético patrimonial, de los que nos sentimos parte de este club porque creemos que forma parte de nuestra vida, que no es algo que nos guste el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, soy incapaz de ver un partido que no sea del Betis. Me aburre profundamente el fútbol, pero me apasiona ver al Betis, es una cuestión pseudorreligiosa. Lo vivimos con esa concentración de ver ese partido contra un equipo al que tenemos enfrente. Con el Madrid es un partidazo y con el Sevilla es otra cosa, por ejemplo«, sentencia.

Para Joaquín Real, socio número 4 y morador de la fila 8 asiento 80 del Primer Anfiteatro del Villamarín, es una enciclopedia del beticismo. Su historia personal con la grada es incluso anterior. «Yo nací al final del 38 y conocí al estadio tal y como era para la exposición del 29. Cuando se acabó la Guerra Civil y empezamos a venir, ya vi aquí un partido de Copa cuando el Betis bajó a Tercera en 1947. Vine con mi padre a unos palcos con sillas de enea. No había cumplido 8 años. Son mis primeros recuerdos del Betis. Luego estuve viniendo los siete años de Tercera a esta tribuna. Siempre. Los niños pagábamos 1 peseta de la entrada y diez céntimos de auxilio social para los espectáculos públicos. Los niños normalmente estaban en Gol Norte en dos o tres filas y con una explanada donde salían a jugar. Había un casetón con dos agujeritos que era un marcador. Y en el otro lado, en Gol Sur, había otro igual al que venían los soldados sin graduación. Pero yo venía con mi padre aquí a Preferencia. Había un pasillo y en el centro, un semicírculo que era el palco. Se ve en una foto famosa de Villamarín con Sáenz de Buruaga y el Marqués de Contadero. Siempre ahí cerca«.

Pero años después cambió la grada y también la ubicación de Joaquín Real. Así lo cuenta: «Cuando mi padre faltó me fui hacia arriba. Y cuando hacen la remodelación nos tapa la visera de Primer Anfiteatro porque estaba en la penúltima fila. Vine a un partido con el Salamanca y no veía la pelota. En el descanso me vine a esta grada y cuando vi esta parte dije: Este es mi sitio«. Al día siguiente fui a la secretaría a cambiarlo. Al lado del palco, en el pasillito, me saqué mi asiento. Ahí estuve hasta la promoción con el Tenerife. Mis hijos se sacaban el carnet y sacrifiqué mi sitio. Luego nos fuimos todos a Voladizo varios años y ya me cambié aquí de nuevo. Yo he visto al Betis en todas las gradas menos en Gol Norte. En Fondo, con 20 años, estuve un año con los amigos. A mí no me gusta cómo se ve desde abajo, yo necesito que sea desde arriba para ver las líneas, la situación de los jugadores...», relata con detalle.

Joaquín Real, en su asiento en la tribuna de Primer Anfiteatro RAÚL DOBLADO

Y esa relación especial le llevará a que «cuando se tire Voladizo quiero venir a ver la máquina esa que se come las piedras porque cuando yo he sentido los temblores arriba... En el Mundial los brasileños estaban todo el rato cantando contra Escocia, pegando saltos y chillando y esa grada lo resistía todo. Ahí le echaron cemento de verdad, eso es así. El ambiente es bueno aquí. Está Gol Sur siempre pero a veces se enfrían los partidos. A la grada hay que enchufarla. Si la grada está, los jugadores se vienen arriba». «En los derbis he visto de todo. Fui a muchos en su campo. Aquí el ambiente parece que no se prepara bien. Los otros saben venderse muy bien. Cuando voy fuera, y más en un derbi, y empatamos es como un triunfo y ellos cuando vienen aquí y empatan besan el césped y salen a saludar... Yo le quería recordar a Caparrós que allí jugó cinco derbis y cuatro fueron empates. Cuando empatan aquí se vuelven locos. Termina el partido y en la sala de prensa dicen otro año que el Betis no nos gana. Saben calentar el partido«, recalca como diferencia. »Los que estamos ahora mismo en esta grada volveremos y pediría que al que venga, que hay que alentar más. Yo a la grada de animación la vestía entera del Betis y que sea capaz de movilizar de verdad al resto de las tribunas«, sentenciaba.

Por último, Carlos Benvenuty es el socio número 95 del Betis, localizado en el asiento 67 de la fila 1 de Voladizo, que es casi como un palco por estar en primera línea de esa bandeja. Su mujer era hija de Benito Villamarín y su hijo Carlos lleva con orgullo el apellido del estadio en el que nos encontramos. «Yo empecé de socio en el 68 y estábamos delante del campo en Preferencia. Luego subimos al Primer Anfiteatro con mi padre, cuando lo construyeron. Cuando él ya dijo que no venía más pues subí a Voladizo yo solo. Y me gusta más. Y desde que nació mi hijo nos venimos los dos juntos aquí. A mí me gusta ver el fútbol solo, me siento aquí y conozco a los de alrededor. No tengo que estar pendiente de nada más que del fútbol», narra antes de reactivar la memoria: «Recuerdo a Telechía, Irízar, Macario, Frigols... El equipo base de cuando yo empecé a venir. Luego trajeron a Aramburu, Mamelli, Olmedo... Hasta que llegó la generación de la Copa del 77. Sigue siendo para mí un equipo especial. Aquí han pasado Fekir o Isco como los mejores pero para mí Cardeñosa sigue siendo el número uno. Gordillo se fue y es estupendo pero estuvo años fuera y Cardeñosa no se fue. Yo no he visto ninguno mejor que él. Mire, el año que metió dos goles en el derbi uno por cada escuadra, en esa portería (señalando a Gol Norte)... Otro me acuerdo de Ricardo Oliveira con la izquierda en esa otra (Gol Sur)«.

Sobre la máxima rivalidad, Benvenuty rememora que «hasta 2005 los derbis estaban muy igualados y en la época de Lopera estuvimos muy por encima, pero desde ese año empezaron a tener suerte, porque no he visto más suerte en mi vida, y empezaron a ganar. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Yo muchas veces vengo al fútbol y no sé con quién jugamos. Yo soy del Betis. Los partidos con el Sevilla no me gustan, porque hay malos rollos con la gente. Para mí los dos partidos que queden empate y nos dejamos en paz. Pero ganarles me encanta. A ver si puede ser este domingo. Si no me da igual, yo vengo a ver el Betis y jamás hubiera podido ser del Sevilla, me da igual las copas que tengan, seis o siete, jamás hubiera sido del Sevilla. Esto es otro rollo. El Betis está por encima de todo. Los béticos vamos a estar con el Betis siempre. La de veces que hemos bajado y ha habido más socios que estando en Primera y que en otros clubes siempre. Nos da lo mismo. Disfrutamos y cuando perdemos sabemos que el Betis es así».

Carlos Benvenuty, en su ubicación en la grada de Voladizo del Villamarín RAÚL DOBLADO

«Yo he estado en esta grada toda la vida menos un partido. Cuando se hizo la parte nueva de Fondo me lo saqué ahí enfrente porque parecía más cómodo. En el primer partido de liga me senté y empezó a darme el sol en la cara de tal manera que al día siguiente fui a la secretaría del club y pedí recuperar mi sitio. Y cuando esté la obra terminada quiero que me den de nuevo la primera fila en Voladizo porque está más cerca del campo y es más alto, es el sitio ideal para ver el fútbol«, sentenciaba Benvenuty mirando al césped de un estadio que vivirá su último derbi tal y como lo conocemos y que quiere despedirse a lo grande con un triunfo ante el eterno rival.