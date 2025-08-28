La UEFA mantiene la sanción y los béticos no podrán viajar al primer partido fuera de la Europa League

Aficionados del Real Betis en la grada visitante del Artemio Franchi en el duelo de vuelta de las semifinales de la Conference ante la Fiorentina

Los aficionados del Real Betisno podrán estar presentes en el primer encuentro como visitante del equipo verdiblanco en la fase de liga de la Europa League 25-26. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha rechazado el recurso que el club heliopolitano presentó tras la sanción impuesta después de los graves incidentes ocurridos en las gradas del Artemio Franchi en el duelo de vuelta de las semifinales de la Conference League frente la Fiorentina. De esta manera, la asociación continental de fútbol ha mantenido el castigo de 30.000 euros de multa económica y la prohibición de venta de entradas visitantes para los seguidores béticos en el primer partido que tengan que disputar los de Manuel Pellegrini fuera de la Cartuja en la competición europea, cuyo sorteo se celebrará mañana viernes 29 de agosto.

Ha emitido el conjunto verdiblanco en la tarde de este jueves el siguiente comunicado oficial dando a conocer la resolución del recurso a todos sus aficionados: «La UEFA ha comunicado hoy al Real Betis Balompié la confirmación de la sanción que le impuso el comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) por los incidentes de público acaecidos en la grada visitante del Artemio Franchi durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League frente a la ACF Fiorentina disputado el pasado mes de mayo. En concreto, el CEDB multó al Real Betis Balompié con 30.000 euros y le prohibió la venta de entradas a su afición para el próximo partido de competición europea por el encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. La ACF Fiorentina, por su parte, fue sancionada inicialmente con el cierre parcial de su estadio durante dos partidos.

Pese al recurso presentado por la entidad para evitar el castigo a sus aficionados, la UEFA ha ratificado la sanción unas horas antes del sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League, que se celebra mañana a partir de las 13:00 horas en Mónaco.

Los servicios jurídicos valorarán si hay base legal para presentar un nuevo recurso pero a día de hoy el club no podrá habilitar la venta de entradas a sus aficionados en el primer desplazamiento europeo de la temporada«.

Hay que recordar que el Comité de Control, Ética y Disciplina sancionó también a la Fiorentina con una multa superior por ser reincidente y con el cierre parcial del Artemio Franchi para las dos primeras jornadas de la Conference 2025-26, una sanción más grave.

La UEFA consideraba en su escrito de sanción que la responsabilidad de la afición del Betis en estos incidentes se concreta en el lanzamiento de objetos, encendido de fuegos artificiales y actos de daño. Los seguidores verdiblancos que estuvieron en ese encuentro señalaron que todo comenzó con las piedras y otros materiales contundentes que fueron lanzados desde la parte de ultras de la Fiorentina hacia la pastilla en la que estaban los 1.100 béticos agrupados que estuvieron presentes y que se produjo una respuesta en defensa.

El club verdiblanco se reserva la posibilidad de analizar la resolución para ver si hay base legal para presentar un nuevo recurso, pero a día de hoy el Betis no podrá vender entradas a sus aficionados para el primer desplazamiento europeo de la temporada.