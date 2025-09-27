Tres empates seguidos con Víctor García Verdura, árbitro del Betis - Osasuna

El colegiado catalán Víctor García Verdura ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol para impartir justicia en el encuentro de la séptima jornada de LaLiga EA Sports que disputarán el Real Betis y Osasuna este domingo en el estadio de la Cartuja.

Nacido en Mataró hace 30 años, García Verdura fue elegido el mejor árbitro de Segunda en la temporada 2021-22 y desde su ascenso a la máxima categoría ha dirigido al Betis en siete ocasiones con un balance de dos triunfos verdiblancos, cuatro empates y una derrota.

Lo curioso que en los tres últimos partidos con García Verdura, el Betis ha conseguido el mismo resultado: tablas por 1-1. Han sido en el primer choque de esta campaña ante el Elche en el Martínez Valero y en los duelos de la temporada 2024-25 contra el Valencia (última jornada) y Rayo (decimoctava). En esa misma campaña también estuvo en la única derrota de los heliopolitanos con este árbitro: el 1-2 ante el Mallorca.

Previamente, García Verdura había coincidido con el Betis en tres encuentros de la campaña 2023-24. En dos vencieron los de Pellegrini (ante Osasuna por 0-2 y contra Las Palmas por 1-0) y en el primero de todos también se lograron tablas con el 1-1 frente al Granada.

En el VAR estará al frente Valentín Pizarro Gómez, nacido en Guadalajara pero adscrito al Comité Madrileño.

