El tráiler oficial del documental sobre la recuperación de Isco: «En silencio»

El documental que tiene como protagonista a Isco en el proceso de la recuperación de su lesión la temporada pasada será estrenado en cines el próximo 21 de noviembre pero ya se ha desvelado su tráiler oficial. «En Silencio» se titula esta obra escrita y dirigida por Sara Sálamo, pareja del malagueño, y producida por Montauk Cinema y con la participación del Real Betis como productor asociado. La cinta muestra muestra la recuperación de Isco tras la lesión que sufrió en mayo de 2024 y que lo dejó sin opciones de jugar la Eurocopa desde una mirada muy especial.

En silencio tendrá su premiere mundial en el Festival de San Sebastián (Made in Spain) el próximo 22 de septiembre y, antes de su llegada a los cines, participará en el Festival de Sevilla dentro de la sección Panorama Andaluz.

«La víspera de la convocatoria para la Eurocopa, una lesión deja a Isco Alarcón fuera del terreno de juego. Mientras lidia con el silencio, el dolor y la presión, su pareja, la cineasta Sara Sálamo, decide filmarlo desde la intimidad del hogar. Sin entrevistas, sin voces en off, sin épica impostada: En Silencio retrata el lado más humano de un deportista de élite en su camino hacia la recuperación física y emocional», señala la nota oficial distribuida a los medios de comunicación.

«Este documental trasciende el fútbol para abordar temas universales como la salud mental, la vulnerabilidad masculina y el peso del juicio público. A través de un lenguaje visual delicado y una narrativa honesta, la película abre un espacio de reflexión sobre lo que no se muestra: la derrota, el miedo, la reconstrucción», continúa.

