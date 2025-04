El Tottenham busca destino para Lo Celso

Giovani Lo Celso ya sabe que el Tottenham Hotspur le está buscando destino en este mercado de verano. No cuenta el club inglés con el mediapunta, que es el gran objetivo del Betis para el final de las operaciones estivales en la planificación de la campaña 2024-25. El caso es que Lo Celso ha sido ofrecido en diferentes operaciones de salida del Tottenham pero éstas no han fructificado y el propio jugador argentino no está muy por la labor de aceptar un destino que él no eliga.

Según publica The Times, Lo Celso ha sido incluido en la oferta que el Tottenham le ha presentado al Aston Villa por Jacob Ramsey que constaba de 20 millones de euros más el argentino. La propuesta fue rechazada.

Mientras, Lo Celso está disputando la Copa América con Argentina y espera a su conclusión para tomar las pertinentes vacaciones y posteriormente regresará a Londres. Es el calendario que quieren cumplir las partes para presionar al Tottenham de cara a que acepte su salida al Betis.

Lo Celso finaliza su contrato con el equipo inglés en junio de 2025 y en el Betis quieren aprovechar esta circunstancia para recuperar en condiciones favorables al mediapunta, que en 2019 fue traspasado al Tottenham por 48 millones de euros, cifra récord en la historia verdiblanca.