Torrent - Betis, las notas de los jugadores: Riquelme da un paso al frente

Pasó sin mayores sobresaltos el Real Betis a los dieciseisavos de final tras vencer por 1-4 al Torrent CF en el estadio Ciutat de Valencia. Destacó sobre el césped del campo del Levante un Rodrigo Riquelme que anotó los tres primeros goles y que ... después le cedió a Ángel Ortiz el cuarto y último tanto. Pellegrini rotó e hizo hasta nueve cambios respecto al once titular que salió de inicio en el derbi contra el Sevilla, ya que sólo mantuvo a Valentín Gómez y a Deossa. El argentino volvió a ser central ante el Torrent. Antony comenzó el partido y disputó hasta 66 minutos. Pero los focos se los llevó el extremo madrileño, que ya lleva 5 goles en la Copa, tras los dos que marcó en Palma del Río, y que parece pedir paso.

Así jugaron ADRIÁN APROBADO Sin excesivo trabajo durante todo el partido, quizás pudo hacer algo más en el único gol que marcó el Torrent. No salió a despejar. ÁNGEL ORTIZ NOTABLE Otro buen partido del canterano en el lateral derecho. Muy incisivo en el ataque, combinando con Antony e incluso el Chimy. Centros peligrosos y gol para cerrar el marcador. DIEGO LLORENTE APROBADO No estuvo muy exigido ante los delanteros de un rival de Segunda RFEF. Pero quizás debió estar más acertado a la hora de despejar el balón que voló hacia la portería de Adrián en el gol local. VALENTÍN GÓMEZ APROBADO Volvía a ser central después de varios partidos como lateral izquierdo. Bien compenetrado con Diego Llorente, no tuvo sobresaltos. El Torrent rondó poco el área de Adrián. RICARDO RODRÍGUEZ APROBADO Partido sin más del internacional suizo. Jugó la primera parte como lateral izquierdo y la segunda como central por el perfil zurdo. Aseado. ALTIMIRA APROBADO Aunque se podía intuir que sería titular y tendría su oportunidad en la Copa, premio para el autor del segundo golazo en el derbi en Nervión. Sobrio con el balón en los pies, pero un ritmo un poco lento. DEOSSA APROBADO El colombiano sigue acumulando minutos de calidad. Intentó mover al equipo y encontrar algún disparo desde la frontal o más allá para sorprender al portero rival. ANTONY APROBADO Volvió tras su sanción en el derbi. No paró de encarar. Se entendió bien con Ángel Ortiz. Pero le faltó estar más acertado en la última elección. CHIMY ÁVILA SUSPENSO Amonestado, rozó la segunda amarilla y casi deja al Betis con diez jugadores en un partido en el que no había que correr ningún tipo de riesgo. RIQUELME SOBRESALIENTE A ver si puede ser. Se echó al equipo a su espalda. Tres goles, el segundo un auténtico golazo, y una asistencia a Ortiz para cerrar el duelo. Ahora debe dar el paso adelante en LaLiga y en Europa. BAKAMBU APROBADO Muy raspado. Sumó minutos y buscó el gol. De hecho tuvo una clara ocasión al poco del primer gol bético, pero remató un pase de la muerte a las manos y el cuerpo del portero. JUNIOR APROBADO Segunda parte para él, con constantes subidas por la banda para ayudar a Riquelme. AITOR APROBADO Siempre aporta, salga de inicio o desde el banquillo. PABLO GARCÍA APROBADO Movilidad y electricidad sustituyendo a Antony en el extremo diestro. CORRALEJO SIN CALIFICAR El canterano repitió aparición, como en Palma del Río. Tuvo pocos minutos. PELLEGRINI APROBADO Repartió minutos, dio oportunidades y el equipo avanza a los dieciseisavos de final sin contratiempos.

