Suscríbete a
+Palmera

Copa del Rey

Torrent - Betis, las notas de los jugadores: Riquelme da un paso al frente

Notas y calificaciones de los jugadores del Real Betis en el duelo ante el Torrent CF correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Torrent - Betis, en directo

Torrent - Betis, en directo

Formación inicial del Betis en el duelo de la Copa del Rey ante el Torrent en Valencia
Formación inicial del Betis en el duelo de la Copa del Rey ante el Torrent en Valencia RBB
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pasó sin mayores sobresaltos el Real Betis a los dieciseisavos de final tras vencer por 1-4 al Torrent CF en el estadio Ciutat de Valencia. Destacó sobre el césped del campo del Levante un Rodrigo Riquelme que anotó los tres primeros goles y que ... después le cedió a Ángel Ortiz el cuarto y último tanto. Pellegrini rotó e hizo hasta nueve cambios respecto al once titular que salió de inicio en el derbi contra el Sevilla, ya que sólo mantuvo a Valentín Gómez y a Deossa. El argentino volvió a ser central ante el Torrent. Antony comenzó el partido y disputó hasta 66 minutos. Pero los focos se los llevó el extremo madrileño, que ya lleva 5 goles en la Copa, tras los dos que marcó en Palma del Río, y que parece pedir paso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app