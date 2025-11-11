Suscríbete a
+Palmera

El Torrent agiliza las obras de su estadio para recibir al Betis en la Copa del Rey

El conjunto valenciano se encuentra en mitad del proceso de renovación de su feudo

Cucho Hernández pasó por quirófano el lunes

San Gregorio, el estadio del Torrent CF
San Gregorio, el estadio del Torrent CF @tcf_oficial

Fede Tozzo

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 ha deparado un duelo inédito para el Real Betis. Se vera las caras con el Torrent CF, su octavo rival distinto de la Comunidad Valenciana en la competición ... copera. Como viene siendo habitual en el torneo del K.O, el partido se disputará en casa del equipo de menor categoría, aunque en este caso queda por saber si los valencianos podrán tener preparado su feudo a tiempo por las numerosas remodelaciones que le están haciendo desde principios del mes de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app