El Torrent agiliza las obras de su estadio para recibir al Betis en la Copa del Rey

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 ha deparado un duelo inédito para el Real Betis. Se vera las caras con el Torrent CF, su octavo rival distinto de la Comunidad Valenciana en la competición ... copera. Como viene siendo habitual en el torneo del K.O, el partido se disputará en casa del equipo de menor categoría, aunque en este caso queda por saber si los valencianos podrán tener preparado su feudo a tiempo por las numerosas remodelaciones que le están haciendo desde principios del mes de noviembre.

Entre los distintos cambios que se están llevando a cabo, destacan la instalación de un nuevo césped, la actualización del sistema de riego, la incorporación de iluminación con tecnología LED y otras mejoras adicionales destinadas a optimizar tanto la práctica deportiva como la experiencia de los espectadores.

Actualmente, y hasta que finalicen las obras, el equipo taronja espera poder disputar sus partidos de local en el estadio Miguel Monleón de Picassent, un municipio que se encuentra a menos de diez kilómetros de Torrent. Precisamente, este fin de semana jugarán allí la jornada 11 del grupo III de la 2ª RFEF ante el Atlético Baleares.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗘𝗡𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢.



En julio de este año, el Torrent CF recibió una notificación por parte de la Real Federación Española de Fútbol en la que le transmitían que el estadio Municipal San Gregorio no cumplía los requisitos mínimos para albergar los partidos del primer equipo para la temporada 25-26. Días después, el club sacó un comunicado oficial en su web, en el que anunciaron que ya estaban en conversaciones con el Ayuntamiento del municipio valenciano para avanzar en las mejoras. Cuatro meses después, las obras ya están en marcha. Solo el tiempo dirá si acabarán a tiempo para recibir la visita de todo un Primera como el Betis en la Copa.