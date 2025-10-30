La titularidad del Chimy ante el Palma del Río obliga al Betis a abonar 350.000 euros más al Osasuna

El Real Betis abonará 350.000 euros más al Osasuna en concepto del segundo bonus por Ezequiel 'Chimy' Ávila en virtud del acuerdo suscrito en enero de 2024 entre ambos clubes en el marco del traspaso del delantero argentino del ... club navarro a la entidad verdiblanca. La titularidad del Chimy con el conjunto bético en el encuentro de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey frente al Atlético Palma del Río hace que el atacante rosarino dispute su segundo bloque de 22 partidos con la elástica que luce el escudo de las trece barras, cifra a la que tenía que llegar para que se diera el pago de este segundo bonus.

Ya tuvo minutos el delantero argentino en los partidos europeos ante el Ludogorets y el KRC Genk en la presente edición de la UEFA Europa League, con los que alcanzaba los 21 encuentros en su segundo bloque como jugador bético, así que con el siguiente que jugase ya asumía el club heliopolitano que debería abonar esos 350.000 euros al Osasuna. En el Betis ya preveían que el argentino fuera alineado de inicio este jueves en el duelo copero ante el Palma del Río.

En lo que se lleva disputado de temporada, jugadores como Riquelme o Pablo García han adelantado al Chimy Ávila en la rotación de Manuel Pellegrini, pero poco a poco le ha ido dando minutos, pese a que el técnico chileno y su equipo de trabajo tienen a su disposición a todos sus jugadores de ataque, a excepción de Isco.

Cabe recordar que el coste de adquisición del jugador fue de cuatro millones de euros fijos más un diez por ciento de los derechosde Raúl García de Haroy una serie de variables como la citada por los bloques de 22 encuentros jugados. En este tiempo el argentino ha anotado cinco goles y dado dos asistencias.