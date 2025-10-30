Suscríbete a
La titularidad del Chimy ante el Palma del Río obliga al Betis a abonar 350.000 euros más al Osasuna

El argentino cumplirá su segundo bloque de 22 partidos oficiales con la elástica que luce el escudo de las trece barras y el club bético cumplirá así con el segundo bonus al club navarro por su fichaje

El Betis asume que tendrá que pagar 350.000 euros más por Chimy Ávila a Osasuna

Chimy Ávila pugna con un jugador del Sant Andreu en el duelo de la Copa del Rey de la pasada temporada 24-25
Jesús Sevillano

El Real Betis abonará 350.000 euros más al Osasuna en concepto del segundo bonus por Ezequiel 'Chimy' Ávila en virtud del acuerdo suscrito en enero de 2024 entre ambos clubes en el marco del traspaso del delantero argentino del ... club navarro a la entidad verdiblanca. La titularidad del Chimy con el conjunto bético en el encuentro de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey frente al Atlético Palma del Río hace que el atacante rosarino dispute su segundo bloque de 22 partidos con la elástica que luce el escudo de las trece barras, cifra a la que tenía que llegar para que se diera el pago de este segundo bonus.

