Con cada vez menos argumentos (2-0)

Tenía el Betis una rápida oportunidad de resarcirse del segundo ridículo en cuatro días. Porque a lo que ocurrió en Valencia hace ocho días en el choque de la 14ª jornada liguera, en la que los verdiblancos recibieron tres goles en seis minutos para terminar ... cayendo por 4 a 2 ante el que era colista hasta esa fecha del calendario, le sucedió lo perpetrado ante el Mlada Boleslav en la cuarta jornada de la Conference League, una derrota demasiado inesperada contra uno de los equipos a priori más débiles de la tercera competición continental. Muchas desconexiones seguidas. Excesivas para la élite y más si cabe, en este caso, para un equipo como el Betis que quiere hacer un buen papel en los torneos 'coperos' y en LaLiga pretende seguir clasificándose para Europa año tras año. Es verdad que el pleito, entre las bajas propias y el equipo rival en clara mejoría, no era muy propicio, pero en el Reale Arena del barrio de Amara de San Sebastián se plantó el equipo dirigido por Manuel Pellegrini para intentar algo que podía calificarse como machada, dado el profundo bache de juego, estilo y resultados, en la que se encontraba inmerso antes de arrancar el partido ante un igual de las últimas temporadas, como es la Real Sociedad. Además, el escenario era positivo, ya que la primera escuadra heliopolitana acumulaba cinco visitas sin conocer la derrota.

La primera noticia se producía en el once verdiblanco. No era una sorpresa. La muy buena media hora final de Jesús Rodríguez en la República Checa, lo mejor del partido junto a la actuación de Adrián en la portería, llevaba directamente al canterano de Alcalá de Guadaíra al equipo inicial. Su primera titularidad con el primer equipo bético. El chaval cumplía un sueño y el 1 de diciembre de 2024 quedará siempre en su recuerdo. Pellegrini lo puso por la derecha y el joven de 19 años tenía que encarar a Aihen. Y no desentonó. Lo buscaron poco, pero cada vez que tuvo la pelota en sus pies buscó el área rival.

Era clave y muy importante que el Betis saliera metido en el partido e intenso, serio en defensa y cometiendo los menos errores posibles. Y así fue, con un equipo verdiblanco mejor plantado que su rival sobre el verde del Reale Arena, hasta que llegó la chirigotesca jugada previa al gol en propia puerta de Diego Llorente. Era el minuto 12. El Betis tenía la pelota, Lo Celso cedió atrás para Altimira para iniciar unos metros más hacia atrás la jugada de ataque y el catalán, con el pie mirando para Bilbao, queriéndole pasar el balón a Sabaly terminó echándolo fuera de banda. El saque lateral lo puso rápido en juego el equipo de Imanol Alguacil y el centro desde la izquierda de Aihen al corazón del área para Oyarzabal lo terminó embocando el central madrileño del Betis en el fondo de su portería.

Esa fue la primera imagen que definió el partido de los verdiblancos en San Sebastián. Otra, que después del 1-0 el Betis gozó de hasta tres saques de esquina seguidos. Los botó Lo Celso, el único futbolista de calidad de los que Pellegrini dispone en estos momentos, además, con algo de claridad en el juego. Pero todos fueron al primer palo y ninguno acabó en remate. Remiro sólo se manchó los guantes en un cabezazo de Bartra a una falta lateral que fue centrado. Lo único en ataque del equipo heliopolitano en la primera mitad.

Pero otra imagen, en esta ocasión, que también mancha al arbitraje español, fue el penalti que dio lugar al 2 a 0. La Real Sociedad seguía sin tirar a puerta y el Betis aguantaba bien ir por debajo sólo por la mínima. Kubo le dio la noche a Perraud y en una de esas, con el japonés y Oyarzabal porfiando por la pelota, el lateral francés rozó la bota del capitán local con el balón ya fuera de la jugada, pero el '10' blanquiazul y la grada de Anoeta se quedaron protestando el penalti. No lo pitó de inicio Hernández Maeso, pero el colegiado extremeño demostró tener muy poca personalidad. Cuando el juego se detuvo, habló con Del Cerro Grande, que estaba encargado del VAR, y, después de algún minuto, acudió a la pantalla que hay en el terreno de juego. Allí, tras varias repeticiones, sin verlo claro y con alguna imagen a cámara lenta, al final decidió cobrar la pena máxima. Oyarzabal puso el segundo tanto en el marcador. Por lo que fuera, Del Cerro no llamó al árbitro del Betis-Getafe en aquel claro derribo a Fornals. O que la patada en la cara a Johnny Cardoso en Las Palmas pasara absolutamente inadvertida.

Ficha del partido Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Aguerd (Pacheco, m. 46), Zubeldia, Aihen; Kubo, Zubimendi, Turrientes (Marín, m. 55), Brais Méndez (Olasagasti, m. 80); Barrenetxea (Sergio Gómez, m. 55) y Oyarzabal (Sadiq, m. 70).

Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud; Altimira (Mateo Flores, m. 83), Guirao (Iker Losada, m. 55); Jesús Rodríguez (Juanmi, m. 83), Lo Celso, Abde (Chimy Ávila, m. 55); y Vitor Roque (Bakambu, m. 70).

Goles: 1-0, m. 13: Diego Llorente, en propia puerta. 2-0, m. 30: Oyarzabal, de penalti.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró tarjetas amarillas a Manuel Pellegrini, Oyarzabal, Bartra, Aguerd, Barrenetxea y Chimy Ávila.

Incidencias: 28.119 espectadores en el Reale Arena de San Sebastián, con presencia de aficionados béticos por todas las zonas del estadio realista.

Polémicas aparte, no fue el partido en el que el Betis iba a reaccionar a su mal momento. La Real Sociedad, con muy poco, tenía una ventaja en el marcador que le hacía estar cómodo en el partido. Todo ello, además, teniendo en cuenta que a algunos futbolistas verdiblancos les quemaba la pelota en los pies. Un equipo incapaz de superar la línea de presión del equipo local y que le costaba un mundo llevar el balón hacia la zona de peligro defendida por Remiro. Se queda con cada vez menos argumentos ofensivos el cuadro de Pellegrini. El equipo txuriurdin, que no estaba siendo un buen local esta temporada, aunque últimamente le había ganado al Barcelona en LaLiga y al Ajax en la Europa League, ahondó en la herida abierta existente en estos momentos en el conjunto verdiblanco, que sigue en los 20 puntos, ve como el conjunto vasco le pasa en la clasificación y se queda a cuatro de la zona europea de la tabla. Necesita una reacción cuanto antes, y ésta no llegó en San Sebastián.