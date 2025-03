Sainete inaceptable en homenaje a Valencia (4-2)

Ridículo. No tiene otro calificativo el partido del Real Betis el Valencia. Muy mal los hombres de Manuel Pellegrini. Es que no se puede rescatar absolutamente nada. No fue de verdad a por el equipo valencianista en la media hora del primer tiempo tras el ... empate a uno y en un inicio aterrador de la segunda parte, con tres goles en seis minutos, entre el 50 y el 56, se vuelve con cuatro goles encajados, la mayor goleada recibida de lo que se lleva disputado de temporada -no encajaba cuatro tantos en LaLiga desde la visita del Barcelona al Benito Villamarín el 21 de enero en la temporada pasada-. No hay excusas. Ni siquiera las bajas. Era el colista de Primera división, que no marcaba cuatro goles desde una semana antes que el Betis recibía las mismas dianas -el 14 de enero, al Cádiz-. Logró su segunda victoria en liga de la temporada. Con ese dato todo queda dicho.

La oportunidad para sumar de a tres era muy buena. El Valencia, por mucho que quisiera dar una alegría a sus aficionados y también a los afectados por la DANA de finales del mes de octubre, es un equipo muy limitado. Se puede comprobar por los resultados cosechados por los de Baraja en el primer tercio de la competición liguera. Y el Betis no supo aprovechar la ocasión. Ni siquiera la buena primera mitad de Guirao, que debutaba en Primera división, hizo que la imagen de los heliopolitanos fuera positiva. También reaccionó tarde Pellegrini desde el banquillo. No movió al equipo tras el descanso para ir a por los tres puntos y los primeros tres cambios llegaron con el 4-1 en contra. Haber metido, por ejemplo, a Lo Celso en el partido después del tiempo de asueto hubiera servido para lanzar un mensaje más o menos ambicioso al equipo contrario. Pues no, con la goleada en contra en el marcador. Dejó pasar los minutos y tocaba demasiado la pelota el Betis. Como le gusta a Pellegrini. No fue un equipo vertical. No era un día fácil, pero la motivación extrafutbolística que tenía el Valencia. Y el equipo de Baraja lo aprovechó en los primeros minutos de la segunda mitad. Además, aprovechando los incomprensibles regalos de los zagueros heliopolitanos. Y tampoco estuvo Rui Silva como debía. El Valencia se adelantó con el gol de Tárrega en el minuto 8 y el Betis reaccionó rápido con el 1-1 en propia puerta de Hugo Duro en el minuto 13. Más de una hora de partido para ir a por los tres puntos de verdad. No ganaba el Valencia desde septiembre cuando superó al Girona. Venía en una dinámica negativa. Y también sin jugar prácticamente en el útimo mes por la DANA, ya que aplazó sus partidos ligueros ante el Madrid y el Espanyol y también el de la Copa del Rey contra el Parla Escuela en la semana de la tragedia. Y no es menos cierto que el Betis también iba al partido con un buen número de bajas por lesión, la mayoría de ellas en el centro del campo. Pero eso no debe servir de excusa. La puesta en escena y la forma y manera de jugar durante todo el partido no son aceptables. Muchos fallos, no sólo los referidos en defensa en los goles locales, sino también en el ataque. Abde tuvo una ocasión muy clara en los primeros minutos del choque, para haber empatado en ese momento el partido. Ficha del partido Valencia C. F.: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Yarek, Tárrega, Gayá; Javi Guerra (Almeida, m. 81), Barrenechea (Hugo Guillamón, m. 74); Diego López (Valera, m. 74), Luis Rioja (Fran Pérez, m. 90) y Hugo Duro (Dani Gómez, m. 74).

Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Yarek, Tárrega, Gayá; Javi Guerra (Almeida, m. 81), Barrenechea (Hugo Guillamón, m. 74); Diego López (Valera, m. 74), Luis Rioja (Fran Pérez, m. 90) y Hugo Duro (Dani Gómez, m. 74). Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Altimira, Guirao (Lo Celso, m. 58); Aitor (Bakambu, m. 58), Iker Losada (Chimy Ávila, m. 58), Abde (Juanmi, m. 67); y Vitor Roque (Assane, m. 81).

De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Barrenechea, Almeida, Bakambu, Sabaly, Gayá y Tárrega. Incidencias: 43.975 espectadores en el Camp de Mestalla en una jornada muy emotiva por los homenajes por los afectados de la DANA de finales de octubre. Fue Hugo Duro el protagonista del partido. El delantero getafense se metió en propia puerta el tanto que ponía el 1-1 en el marcador y en el arranque de la segunda parte anotó dos goles que ponían el 3-1 en el partido y también participaba en la jugada del cuarto gol local. Se llevó una buena ovación, con todo Mestalla en pie, en el minuto 74 cuando fue sustituido por Dani Gómez. El Betis veía el choque ante el Valencia como una buena ocasión de volver a la senda de las victorias, tras los empates ante el Athletic y el Celta y teniendo en cuenta el calendario que le viene a los de Pellegrini de aquí a final de año con partidos ante la Real Sociedad, el Barcelona, el Villarreal y el Rayo Vallecano. Se vuelve a empinar la cosa ahora. Oportunidad perdida en tierras valencianas y, lo que es peor, dando una mala imagen.

