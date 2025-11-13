Tercera reunión para buscar el acuerdo con Pellegrini

El Betis mantiene su posición en el diálogo para la renovación de Manuel Pellegrini. Quieren en Heliópolis garantizar en este tiempo la continuidad del mejor técnico de su historia pero atendiendo a una serie de consideraciones que son ... claves en su proyecto y en su economía. Buscan en Heliópolis un acuerdo y para ello ya se han producido dos reuniones formales con el entrenador y se espera que haya una tercera durante este parón de selecciones. La idea es que Pellegrini amplíe su contrato una campaña más de forma limpia y sea el entrenador del Betis en la temporada 2026-27. Y que el escenario a partir de esa fecha sea similar al de este año, pactar acuerdos de corta duración. El asunto económico también es clave dado que en Heliópolis pretenden que el técnico ajuste su salario a la realidad del equipo dado que en esta histórica etapa se le han respetado unos emolumentos aplicables a técnicos de Champions en un equipo cuya situación actual es competir en la Europa League.

En las conversaciones previas ha habido buen ambiente y puntos de entendimiento, como es normal entre dos partes que llevan una relación tan larga, desde el verano de 2020, y que han pasado ya por estas negociaciones en dos ocasiones (otoño de 2021 y verano de 2023), pero no hay un acuerdo concreto. Tanto el club como el técnico tienen puntos de exigencia. En la entidad se pide subir ese escalón que tanto se ha resistido y que el equipo esté peleando por el cuarto puesto al menos hasta las jornadas finales sin permitir que el Villarreal se marche distanciado y que puedan superarse rondas tanto en la Copa como en la Europa League, mientras que el preparador mantiene su presión para que haya más inversión en el plantel a pesar de que el consejo está sobrepasando límites históricos con la apuesta actual en reforzar al equipo.

En ese diálogo han de alcanzar las partes un pacto que no está claro si se producirá en esta reunión prevista durante el actual parón o si llegará más adelante. No hay una gran urgencia pero sí están ocupados en este frente los responsables béticos, dado que es una negociación que se toma directamente desde las altas esferas, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán a la cabeza, dado que se trata de uno de los principales puestos de la entidad deportiva.

Pellegrini sí ha tenido contactos con la Asociación Chilena de Fútbol para que pueda hacerse cargo de su selección nacional, algo que le seduce, pero también quiere mantener su nivel competitivo en clubes y pretende que sea continuando su proyecto en el Betis. El técnico no puede compaginar ambas responsabilidades pero sí se empieza a pensar que pueda entrenar en Heliópolis preparando un desembarco futuro en su país para abordar las opciones hacia el Mundial 2030, que precisamente se juega en España. No hay muchos más escenarios de riesgo para que el técnico encuentre otro destino dado que con su edad, después de haber dirigido ya a dos conjuntos en la Premier y con su rechazo a marcharse a ligas exóticas como Arabia tras su experiencia en China, Pellegrini quiere estar cerca de su casa en Marbella y entiende que su lugar ideal para continuar es el Betis, donde es un verdadero ídolo para todos.

Muchos jugadores se han expresado a favor de su continuidad y en la afición es prácticamente unánime esta idea. En el consejo ha habido cierto debate pero gana la apuesta por su continuidad y en ello se trabaja en estos días a través de la postura que se trata directamente con el entrenador por una temporada limpia y ajustando su salario en función de los objetivos que se vayan consiguiendo. También en el club tienen claro que esta negociación no le está afectando al equipo, dado que está proyectando números parecidos a los que ha vivido siempre con Pellegrini, y por fases incluso mejores, con lo que se le pretende dar naturalidad a este escenario, como se hace en otros conjuntos de Primera.