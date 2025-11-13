Suscríbete a
Real Betis

Tercera reunión para buscar el acuerdo con Pellegrini

El club ya se citó en dos ocasiones de manera formal con el técnico y lo hará una más en este parón de cara a buscar un acuerdo por una temporada limpia con ajuste salarial

El Betis no quiere que el tema de la renovación de Pellegrini distraiga al club de sus objetivos

Manuel Pellegrini se dirige al banquillo durante el Betis - Lyon de la Europa League
Manuel Pellegrini se dirige al banquillo durante el Betis - Lyon de la Europa League
Mateo González

El Betis mantiene su posición en el diálogo para la renovación de Manuel Pellegrini. Quieren en Heliópolis garantizar en este tiempo la continuidad del mejor técnico de su historia pero atendiendo a una serie de consideraciones que son ... claves en su proyecto y en su economía. Buscan en Heliópolis un acuerdo y para ello ya se han producido dos reuniones formales con el entrenador y se espera que haya una tercera durante este parón de selecciones. La idea es que Pellegrini amplíe su contrato una campaña más de forma limpia y sea el entrenador del Betis en la temporada 2026-27. Y que el escenario a partir de esa fecha sea similar al de este año, pactar acuerdos de corta duración. El asunto económico también es clave dado que en Heliópolis pretenden que el técnico ajuste su salario a la realidad del equipo dado que en esta histórica etapa se le han respetado unos emolumentos aplicables a técnicos de Champions en un equipo cuya situación actual es competir en la Europa League.

