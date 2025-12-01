Suscríbete a
+Palmera

La tensión entre la grada y Antony en el derbi Sevilla - Betis

Aficionados sevillistas reaccionaron contra las celebraciones y gestos del bético, que presenciaba el partido desde una de las zonas VIP del Sánchez-Pizjuán

Sevilla - Betis: El triunfo de una familia

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Antony, en un palco privado durante el derbi
Antony, en un palco privado durante el derbi

F. M.

Aunque el Betis agotó hasta la última instancia para suspender su sanción, no pudo contar finalmente con el concurso de su estrella brasileña en Nervión. Pese a todo, Antony termino por convertirse en uno de los protagonistas inesperados del derbi entre el Sevilla FC ... y el Real Betis. No pudo vestirse de corto, pero el jugador demostró su compromiso desde la misma previa desplazándose con el resto de la expedición, animando primero abajo en el césped y presenciando después el duelo desde una de las zonas VIP del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app