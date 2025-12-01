La tensión entre la grada y Antony en el derbi Sevilla - Betis

Aunque el Betis agotó hasta la última instancia para suspender su sanción, no pudo contar finalmente con el concurso de su estrella brasileña en Nervión. Pese a todo, Antony termino por convertirse en uno de los protagonistas inesperados del derbi entre el Sevilla FC ... y el Real Betis. No pudo vestirse de corto, pero el jugador demostró su compromiso desde la misma previa desplazándose con el resto de la expedición, animando primero abajo en el césped y presenciando después el duelo desde una de las zonas VIP del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Desde el palco donde se encontraba, se vivió un episodio algo tenso tras uno de los goles del Real Betis. Antony celebró efusivamente el tanto de sus compañeros, circunstancia que no sentó bien a un grupo de seguidores sevillistas ubicados en el graderío aledaño. La situación se calentó rápidamente, con el lanzamiento de objetos, gestos despectivos e incluso cortes de manga dirigidos hacia el jugador del Betis, lo que requirió la intervención de la Policía Nacional para restablecer la calma.

El episodio no pasó a mayores, por fortuna. Antony pudo celebrar luego con normalidad el triunfo de su equipo con sus compañeros en la hierba del Sánchez-Pizjuán. La semana había sido complicada para él. Tras la negativa del TAD a conceder medidas cautelares, el Real Betis Balompié apuró su última opción para que pudiera jugar el derbi recurriendo a la jurisdicción ordinaria. No obstante, por cuarta y definitiva vez, la respuesta fue adversa.

Los servicios jurídicos del club agotaron todos los recursos disponibles para intentar dejar sin efecto disciplinario la tarjeta roja recibida contra el Girona o, en su defecto, conseguir la cautelarísima que le permitiese jugar mientras se resolvía el expediente. Finalmente, la decisión judicial ratificó la sanción, lo que no impidió a Antony vivir el derbi al máximo, aunque fuera sin calzarse las botas.