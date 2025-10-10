La tenacidad de Pellegrini con Abde encuentra recompensa

Las buenas sensaciones con las que el Betis ha llegado al segundo parón de la temporada tiene varios nombres propios. El técnico, Manuel Pellegrini, es el encargado de dirigir la nave por sexto curso consecutivo. El camino trazado desde mediados de agosto incluye ... 15 puntos y una cuarta posición en el campeonato de Primera división además de un empate y un triunfo en los dos partidos jugados hasta el momento en la fase de liga de la Europa League. Trabajo de grupo sin olvidar ni mucho menos la importancia de los rendimientos individuales. Nadie sabe qué ocurrirá en el futuro de la competición. Imposible saber con exactitud cómo llegarán los jugadores, por ejemplo, al tramo decisivo del curso. Es fútbol ficción. Lo que sí está claro ahora mismo es la importancia que algunos futbolistas tienen en el equipo bético por su aportación. Algo indudable por números y sensaciones. Y entre ellos se encuentra Abde.

Pellegrini ha encontrado en los últimos tiempos recompensa a la confianza depositada en el futbolista marroquí. El ejemplo más cercano tuvo lugar hace apenas unos días. En el RCDE Stadium, Abde fue clave en la remontada del equipo verdiblanco con un momento decisivo. Superada la hora de partido, con empate en el marcador, el control del extremo bético permitió hacer todavía mejor el pase ofrecido por su compañero Fornals. Instantes después, el remate de Abde se convertía en el que sería definitivo 1-2. La carrera y definición en el partido ante el Espanyol simboliza a la perfección el momento del futbolista bético. Dando continuidad a lo visto en jornadas anteriores. Con velocidad y verticalidad. Ganando metros hasta llegar a la zona en la que se deciden de verdad la mayoría de las jugadas. Recordando, por ejemplo, al futbolista que a tan buen nivel terminó la temporada anterior.

Pellegrini decide darle su sitio en el once y Abde responde con aportación al equipo. Se ha podido comprobar en las últimas semanas. El futbolista marroquí ha regresado a un gran nivel. Tardó apenas unos minutos en demostrarlo. No había estado en la convocatoria de las tres primeras jornadas del campeonato y una vez recuperado de las molestias en el tobillo izquierdo llegó su momento. El Betis iba perdiendo por 2-1 ante el Levante y a falta de poco más de un cuarto de hora para el 90 tuvo Abde la oportunidad de regresar al once. Sustituyó a Riquelme y apenas nueve minutos después ofreció un gran pase que Fornals, tras rematar de cabeza, convirtió en el que sería definitivo 2-2.

En el once inicial

Cinco días después, Abde volvió a ser titular con el equipo bético en partido oficial, algo que no ocurría desde el 28 de mayo en la final de la Conference League ante el Chelsea. Y en el regreso al once inicial mostró una versión notable. Poco tiempo tardó en generar desde el costado izquierdo. Al poco de comenzar el segundo tiempo, con 1-1 en el marcador, saltó para rematar un balón que acabó finalmente en la red en el despeje del guardameta de la Real Sociedad, Remiro. Ya con 3-1 a favor del equipo bético, Abde se encontró hasta en dos ocasiones con el poste. No hubo de esperar mucho tiempo para encontrar el gol. Días después, también en el estadio de la Cartuja, el marroquí fue el encargado de abrir el camino del triunfo del Betis (2-0) ante el Osasuna marcando el primero de los dos goles del equipo verdiblanco tras un pase de Fornals.

2 goles Abde ha marcado de manera consecutiva en los partidos de LaLiga ante el Osasuna y Espanyol

En las dos jornadas disputadas hasta el momento en la Europa League, Abde ha tenido su oportunidad en los segundos tiempos de los partidos ante el Nottingham Forest y Ludogorest. En ambos sustituyó a Riquelme, futbolista que generó mucha expectación este verano en su llegada a Heliópolis pero cuya aportación hasta el momento no ha sido elevada. Abde sí parece haber encontrado su sitio tras volver a las alineaciones. Pellegrini encuentra recompensa a la confianza mostrada.

Tercera temporada

El futbolista marroquí llegó al equipo verdiblanco en los últimos momentos del mercado de verano de 2023. Contó con la primera titularidad en un partido de Europa League ante el Glasgow Rangers y días después abrió su cuenta goleadora particular en el Betis cerrando un triunfo (3-0) ante el Valencia en LaLiga. Tuvo presencia en competición continental con siete titularidades en los ocho encuentros jugados por el Betis entre la fase de grupos de la Europa League y la eliminatoria de play-off de Conference League. En LaLiga hubo jornadas con muchos minutos y otros momentos en los que tuvo menos. Pero casi siempre tuvo la oportunidad de participar. Sin embargo, no terminó de convertirse en un referente del equipo.

En su segunda temporada como futbolista bético tuvo más titularidades. Un gol suyo ante el Leganés inició el camino hacia el primer triunfo del equipo en LaLiga. También estuvo en la acción que decidió el marcador en el Betis-Atlético de Madrid (1-0). Y ofreciendo un pase de calidad que Vitor Roque culminó en el primer gol del Villarreal-Betis (1-2). Sin embargo, no fue hasta la segunda parte de la temporada cuando se vio de manera continuada un nivel más alto de Abde. Buen partido en el triunfo ante el Girona (1-3), con asistencia a Isco incluida. Tres días después completó el rotundo marcador del Betis-Valladolid (5-1).

Finales de abril, comienzos de mayo. Momentos en los que el equipo verdiblanco competía, repartiendo los recursos y la atención entre LaLiga y la competición continental. Con Abde en momentos decisivos de la semifinal ante la Fiorentina. Marcando el primer gol del triunfo bético en la ida (2-1). Sellando el pase a la final con el remate tras pase de Antony en la prórroga de la vuelta. Y el gol inicial ante el Chelsea en un partido que no terminó al ser sustituido. El 28 de mayo se abrió un paréntesis que se cerró el 14 de septiembre. Abde había vuelto y lo hizo a toda velocidad. Aportando y decidiendo. Pellegrini encontró respuesta a su tenacidad.