Ricardo Rodríguez, el talismán del Betis

Ricardo Rodríguez se ha convertido en una pieza indispensable en el Betis de Manuel Pellegrini. Después de ser ampliamente criticado en el primer tramo de la temporada pasada dado que su rendimiento estaba por debajo de lo esperado, el internacional suizo ha ... sabido darle la vuelta a la situación y hacerse un futbolista clave en el entramado defensivo, superando primero la competencia con Perraud y ahora con Junior. El técnico chileno confía plenamente en Ricardo y su experiencia, dado que con 33 años sabe emplearse en todas las situaciones posibles. Y su concurso está siendo positivo no sólo por su rendimiento individual sino porque el equipo lo nota para bien. Ahí están las estadísticas, Ricardo se ha convertido en un talismán para el Betis y su participación va en aumento con jugadas como el centro que se convirtió en asistencia para Cucho Hernández en el primer gol del Betis en Cornellá.

El caso es que desde el triunfo en febrero ante la Real Sociedad por 3-0, en el que Ricardo intervino como titular disputando los 90 minutos, el conjunto verdiblanco únicamente ha perdido un encuentro con el lateral helvético sobre el terreno de juego. Y se trató de la final de la Conference ante el Chelsea, en la que Ricardo tuvo que ser sustituido por lesión al descanso, en lo que fue una de las claves del cambio bético desde la primera a la segunda mitad, además de la salida de Abde.

En este tiempo Ricardo ha intervenido en 21 encuentros oficiales del Betis, con un balance de 13 victorias, siete empates y esa única derrota. Hay que tener en cuenta que los verdiblancos son el equipo de las cinco grandes ligas europeas (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Bundesliga) que menos encuentros ha perdido en este tramo en cualquier competición. De esta forma, el suizo no ha estado presente por decisión técnica o lesión en los duelos ante KAA Gent (vuelta), Villarreal, Atlético y Athletic que fueron las cuatro derrotas del Betis en este tiempo.

En este curso, por ejemplo, Ricardo ha intervenido ante Elche (1-1), Alavés (1-0), Celta (1-1), Forest (2-2), Osasuna (2-0), Ludogorets (0-2) y Espanyol (1-2). Y en la temporada pasada fue protagonista en los choques contra la Real Sociedad (3-0), Getafe (1-2), Real Madrid (2-1), Vitoria (2-2), Las Palmas (1-0), Vitoria (0-4), Sevilla (2-1), Jagiellonia (2-0), Jagiellonia (1-1), Valladolid (5-1), Espanyol (1-2), Fiorentina (2-2), Rayo (2-2), Valencia (1-1) y Chelsea (4-1). Aquella derrota en la final de Breslavia le dolió especialmente a Ricardo por tener que salir en el descanso y por ver cómo por su zona se gestaron los dos primeros tantos del equipo inglés cuando él había cerrado correctamente todo su ala durante los 45 minutos iniciales.

Ricardo está ahora concentrado con Suiza en el parón internacional y concluye su contrato al final de la presente temporada. El Betis en verano trató de buscarle acomodo fuera para poder incorporar a un lateral más joven como Flavio Nazinho pero el helvético apostó por continuar y cumplir su vinculación. Su presencia es importante para Pellegrini al ser un jugador con jerarquía y experiencia que cumple siempre sobre el terreno de juego y que apoya a sus compañeros. Se ha viralizado su imagen saltando sobre Pau López tras parar éste el penalti decisivo ante el Espanyol. Su implicación tiene repercusión en los resultados del equipo y se ha convertido en un talismán sobre el terreno de juego.

Apuesta de Pellegrini e histórico con Suiza

La llegada de Ricardo al Betis fue una apuesta personal de Manuel Pellegrini, quien le insistió mucho a la dirección deportiva para lograr la incorporación del suizo, que estaba libre después de concluir su vinculación con el Torino. El suizo firmó por una temporada con otra opcional que se consolidó antes del pasado 30 de junio, cuando podía volver a salir sin ataduras. El jugador entendió que lo mejor para su carrera era continuar en Heliópolis buscando mantenerse en una liga potente de cara a conservar intactas las opciones de ir a su cuarto Mundial, dado que ya jugó los de Brasil (2014), Rusia (2018) y Qatar (2022), además de tres Eurocopas (2016, 2020 y 2024). Lleva 131 encuentros internacionales con Suiza y es uno de los capitanes y jugadores históricos de su selección.

De hecho, Ricardo es el segundo jugador de Suiza con más partidos en su historia, sólo por detrás de su coetáneo Granit Xhaka, con el que sigue compartiendo convocatorias. El lateral zurdo del Betis está a ocho partidos de su compañero y ambos cuentan con la misma edad. Una de sus metas es llegar lo más lejos posible en este tipo de convocatorias y para ello quiere completar una temporada brillante en el conjunto verdiblanco.