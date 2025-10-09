Suscríbete a
Ricardo Rodríguez, el talismán del Betis

Desde febrero, en los 21 encuentros que ha jugado el suizo con el Betis ha obtenido trece victorias y sólo ha perdido en la final de Breslavia

Ricardo avanza por la banda en la primera mitad del Espanyol - Betis
Mateo González

Ricardo Rodríguez se ha convertido en una pieza indispensable en el Betis de Manuel Pellegrini. Después de ser ampliamente criticado en el primer tramo de la temporada pasada dado que su rendimiento estaba por debajo de lo esperado, el internacional suizo ha ... sabido darle la vuelta a la situación y hacerse un futbolista clave en el entramado defensivo, superando primero la competencia con Perraud y ahora con Junior. El técnico chileno confía plenamente en Ricardo y su experiencia, dado que con 33 años sabe emplearse en todas las situaciones posibles. Y su concurso está siendo positivo no sólo por su rendimiento individual sino porque el equipo lo nota para bien. Ahí están las estadísticas, Ricardo se ha convertido en un talismán para el Betis y su participación va en aumento con jugadas como el centro que se convirtió en asistencia para Cucho Hernández en el primer gol del Betis en Cornellá.

