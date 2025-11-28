Suscríbete a
El TAD deniega la cautelar a Antony para jugar el derbi

El tribunal no acepta el recurso del Betis, que estudia ahora más vías para ver si puede solucionar el caso del brasileño

Apelación desestima el recurso del Betis y ratifica la sanción de Antony para el derbi; el club recurre al TAD para pedir la cautelar

Antony avanza durante el Betis - Utrecht de la Europa League
Antony avanza durante el Betis - Utrecht de la Europa League
Mateo González

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha denegado la suspensión cautelar de la sanción a Antony, que en principio se perderá el derbi de este domingo. La decisión ahora del Betis es saber si el ... club agotará más vías administrativas después de tener las negativas de Disciplina, Apelación y TAD para tratar de hacer que el brasileño esté en el duelo del Sánchez-Pizjuán, algo que se antoja muy complicado.

