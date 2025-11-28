El TAD deniega la cautelar a Antony para jugar el derbi

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha denegado la suspensión cautelar de la sanción a Antony, que en principio se perderá el derbi de este domingo. La decisión ahora del Betis es saber si el ... club agotará más vías administrativas después de tener las negativas de Disciplina, Apelación y TAD para tratar de hacer que el brasileño esté en el duelo del Sánchez-Pizjuán, algo que se antoja muy complicado.

El Comité de Apelación ya había desestimado el recurso presentado por el Betis por la tarjeta roja directa que vio Antony ante el Girona. El Betis presentó de inmediato recurso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al mismo tiempo que solicitaba la suspensión cautelar para que sí pueda jugar el derbi.

Apelación ratificó a la anterior instancia y toma esta decisión con el recurso bético después de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimara igualmente las alegaciones pertinentes y sancionara este miércoles con un partido de suspensión a Antony a raíz de la expulsión que sufrió por su intento de chilena que impactó involuntariamente en el rostro del jugador del Girona Joel Roca.

«Para mí es un momento muy triste porque no había intención en la expulsión. Ha sido una semana muy dura (se le saltan las lágrimas y no puede seguir). Sé que hay muchos partidos, pero sé de la importancia de éste y salgo muy triste, enfadado, porque quería estar el domingo. Es el partido más importante del año y no poder jugarlo es duro. Va a ser muy difícil. Ha sido una semana muy dura», dijo Antony en Movistar al término del Betis - Utrecht.