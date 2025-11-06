Betis - Olympique de Lyon: test de altura continental en la Cartuja

La sólida victoria ante el Mallorca ha devuelto la calma y elevado la confianza en el día a día del Real Betis después de ver cómo el Genk y el Atlético ralentizaban la corriente casi de euforia verdiblanca. Es el verdiblanco un equipo que está ... ahí, fiable ante los débiles pero aún sin garantías contra los poderosos. Y esta noche llega a la Cartuja uno de esos equipos que han tenido mucho que decir en Europa desde hace ya varias temporadas. El Oympique Lyonnais es, sobre el papel, el rival más duro al que se va a enfrentar el Betis en esta fase de la Europa League. Los franceses han hecho pleno de triunfos en los tres duelos anteriores en esta competición y van sextos, a cuatro puntos del líder PSG, en la apretada zona alta de la Ligue 1. Con jugadores como Niakhaté, Maitland-Niles, Hateboer, Greif, Morton, Tessmann o el exbético Abner y Paulo Fonseca a los mandos, el conjunto galo pondrá a prueba no sólo la rotación bética sino su poderío para optar a los ocho primeros puestos, algo clave para aligerar el calendario y engordar las arcas.

Pellegrini quiere que su equipo se tome en serio esta cita y que devuelva el esfuerzo a quienes asistan esta noche fresca a la Cartuja buscando un buen resultado de los suyos. Los cambios en la formación afectarán en esta ocasión al lateral zurdo, dado que Ricardo ha sido reservado y Junior es baja confirmada. Así pues, lo normal es que actúe ahí Valentín, aunque Aitor ya lo hizo transitoriamente contra el Palma del Río en la Copa. El catalán es el multiusos del equipo, preparado para tener minutos donde sea. Hoy se espera que aparezca en el lateral, pero derecho. Está por ver si el técnico ve ya a Llorente listo para formar en el centro de la defensa pero tras su retorno en el duelo copero puede pensarse que lo hagan de nuevo Bartra y Natan. En la portería es fijo Álvaro Valles tras la lesión de Pau López y con Adrián en el banquillo, como confirmó el propio técnico bético.

Mientras, las persistentes molestias de Amrabat invitan a que se quede en el banquillo y que Marc Roca y Altimira conformen el doble pivte, con Antony en la derecha, Fornals en el centro y Abde por la izquierda, con Bakambu arriba en el lugar de Cucho Hernández. Descanso, pues, para Lo Celso. La idea es que haya rotación pero que también que los minutos se distribuyan adecuadamente para poder visitar con argumentos al Valencia el domingo y seguir luchando en LaLiga por regresar a Europa y estar cerca de la zona de Liga de Campeones. En todo caso, Pellegrini no ha hecho pruebas claras en la ciudad deportiva y aún todo está en la pizarra del técnico para la jornada de hoy cuando, horas antes del inicio del choque, desvelará sus ideas.

Alineaciones probables Real Betis Álvaro Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu.

Álvaro Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu. Olympique Lyonnais Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner; Morton, De Carvalho; Sulc, Merah, Moreira; y Molebe.

Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner; Morton, De Carvalho; Sulc, Merah, Moreira; y Molebe. Árbitro Matej Jug (Eslovenia).

Matej Jug (Eslovenia). Estadio La Cartuja (21.00 / Movistar Plus).

Con cinco puntos en tres encuentros tras la victoria ante el Ludogorets (0-2) y los empates con el Nottingham Forest (2-2) y Genk (0-0), el Betis quiere seguir puntuando y hacerse fuerte en casa para garantizar su pase a la siguiente ronda. Se calcula que con alrededor de catorce puntos a finales de enero puede estar entre los ocho primeros y se mira al calendario y es algo factible si se inicia sumando esta noche. Luego llegará a la Cartuja el Utrecht, habrá visitas a Zagreb y Salónica y se remata la faena en casa con el Feyenoord. Desde el minuto uno ha fomentado la rotación responsable Pellegrini dándole alas a una plantilla que sabe que tiene que ir cubriendo cada hueco y aprovechando cada oportunidad. Ahora le toca a Valles, Valentín, Aitor y otros jugadores que en este tiempo han tenido tiempo para poder estar en perfecto estado de revista y responder a las necesidades del conjunto. Sí se espera que haya una muy buena entrada para este encuentro dado que el momento verdiblanco es bueno, el rival es atractivo y se puede dar un paso fundamental para llegar a esa zona alta de la clasificación de la Europa League que es donde se sitúan desde ya los candidatos, como ha de ser el Betis en esta competición.

El Olympique Lyonnais llega a la Cartuja inmerso en un calendario muy apretado y que ha resuelto de forma irregular en su primer bache de la campaña. Le ganó al Basilea (2-0) y al Estrasburgo (2-1) pero empató con el París FC (3-3) y Brest (0-0) en los más recientes. Al contar ya con nueve puntos en la Liga Europa tras vencer a Utrecht (0-1), RB Salzburgo (2-0) y Basilea (2-0) se prevé que Paulo Fonseca pueda reservar a futbolistas importantes como Mata, Tolisso o Tagliafico, que llevan muchos minutos en sus piernas en este arranque de la temporada. Además, son bajas seguras importantes jugadores de esta plantilla como Malick Fofana, Orel Mangala y Ernest Nuama, con lo que habrá minutos para otros menos utilizados como los jóvenes Molebe, Merah, De Carvalho o Ruben Kluivert. Pita el eslveno Matej Jug, que ya lo hizo en el gran triunfo verdiblanco en Roma en esta competición en la 2022-23. Será la Cartuja la que tenga la última palabra en este duelo que llega justo antes de Valencia y del parón que supondrá el inicio del último punto de inflexión antes del final de 2026.