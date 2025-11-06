Suscríbete a
Betis - Olympique de Lyon: test de altura continental en la Cartuja

Los de Pellegrini reciben al rival más fuerte que les corresponde en esta fase de la Europa League; Ricardo se une a las bajas de Junior, Pau López e Isco

Dónde ver Betis - Olympique Lyon: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Antony se ejercita durante la sesión del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol
Mateo González

La sólida victoria ante el Mallorca ha devuelto la calma y elevado la confianza en el día a día del Real Betis después de ver cómo el Genk y el Atlético ralentizaban la corriente casi de euforia verdiblanca. Es el verdiblanco un equipo que está ... ahí, fiable ante los débiles pero aún sin garantías contra los poderosos. Y esta noche llega a la Cartuja uno de esos equipos que han tenido mucho que decir en Europa desde hace ya varias temporadas. El Oympique Lyonnais es, sobre el papel, el rival más duro al que se va a enfrentar el Betis en esta fase de la Europa League. Los franceses han hecho pleno de triunfos en los tres duelos anteriores en esta competición y van sextos, a cuatro puntos del líder PSG, en la apretada zona alta de la Ligue 1. Con jugadores como Niakhaté, Maitland-Niles, Hateboer, Greif, Morton, Tessmann o el exbético Abner y Paulo Fonseca a los mandos, el conjunto galo pondrá a prueba no sólo la rotación bética sino su poderío para optar a los ocho primeros puestos, algo clave para aligerar el calendario y engordar las arcas.

