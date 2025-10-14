La sonrisa de Isco, la alegría de los béticos

No es una foto subida a redes sociales más. Tampoco significa que el protagonista haya vuelto a entrenarse con sus compañeros, porque sigue con su proceso de recuperación. Pero no es menos cierto que la imagen ha colmado de alegría a todos los béticos. Isco, ... el capitán del Betis, posó ayer junto a varios de sus compañeros al término del entrenamiento cuando cada uno terminó su trabajo, el grupo el partidillo con el que Pellegrini y su cuerpo técnico dieron por finalizada la sesión y el malagueño su trabajo específico ya sobre el césped que inició a finales de la pasada semana cuando se le retiró la férula y dejó de utilizar las muletas.

Isco, con una sonrisa y haciendo el gesto del 'ok' con sus dos manos, posaba junto al Chimy Ávila, Antony, Deossa, Bartra, Bellerín y Fornals irradiando una sonrisa que ha provocado la felicidad de muchos béticos en las redes sociales al observar dicha imagen. Todavía falta para verlo con las botas calzadas y en la dinámica del grupo para ir estando a las órdenes de Pellegrini (se espera que, sin forzar, pueda estar listo para mediados o la tercera semana de noviembre, con la vista puesta en el derbi del próximo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán), pero ya es una alegría verlo contento y sonriendo, señal de que su recuperación va por buen camino.

También es buena noticia ver a Bartra en esa foto, que él mismo subió a sus perfiles en las redes sociales. Significa que ha comenzado la semana previa a la visita ante el Villarreal completando la sesión. Hay que recordar que el central catalán y Diego Llorente se incorporaron al grupo la pasada semana tras superar sus respectivas lesiones, pero haciendo entrenamientos de forma parcial. Así que, si no hay contratiempos indeseados en los próximos días, Bartra podrá estar a las órdenes de Pellegrini para el importante duelo del sábado en La Cerámica entre el tercero y el cuarto de la clasificación.