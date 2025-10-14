Suscríbete a
La sonrisa de Isco, la alegría de los béticos

El capitán, que avanza en su recuperación en solitario sobre el césped, posó varios compañeros en el entrenamiento del lunes, lo que ha desatado un sinfín de mensajes de felicidad de los béticos por su pronto regreso

Isco posa con Chimy, Antony, Deossa, Bartra, Bellerín y Fornals en el entrenamiento de ayer
No es una foto subida a redes sociales más. Tampoco significa que el protagonista haya vuelto a entrenarse con sus compañeros, porque sigue con su proceso de recuperación. Pero no es menos cierto que la imagen ha colmado de alegría a todos los béticos. Isco, ... el capitán del Betis, posó ayer junto a varios de sus compañeros al término del entrenamiento cuando cada uno terminó su trabajo, el grupo el partidillo con el que Pellegrini y su cuerpo técnico dieron por finalizada la sesión y el malagueño su trabajo específico ya sobre el césped que inició a finales de la pasada semana cuando se le retiró la férula y dejó de utilizar las muletas.

