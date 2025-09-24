Sólo una victoria ante equipos ingleses en nueve enfrentamientos en competiciones europeas

El Betis recibirá este miércoles al Nottingham Forest en el Estadio de la Cartuja a partir de las 21.00. Lo hará con la intención de empezar con buen pie en esta edición de la Europa League, donde parte como uno de los equipos a tener en cuenta, junto a los ingleses, Roma, Oporto, Aston Villa y Olympique de Lyon, principalmente. En los precedentes contra equipos de Inglaterra no ha salido muy bien parado el conjunto verdiblanco, dado que de las nueve ocasiones en las que se ha medido con conjuntos de ese país únicamente venció en un partido.

Fue en el recordado 1-0 ante el poderoso Chelsea en el Villamarín en la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2005-06, hace justo 20 años. El 1 de noviembre Dani anotó para derrotar al equipo de Mourinho con Lampard, Cole, Essien, Drogba y compañía ante un Villamarín enfervorecido. Ese único triunfo fue muy sonado pero desde esa fecha las derrotas ante ingleses han abundado.

La más reciente fue, precisamente, ante el Chelsea en la final de la Conference League, cuando los londinenses remontaron el 1-0 inicial de Abde para alzar el título tras golear por 1-4 a los de Pellegrini. El equipo blue ha sido el que más veces se ha medido al Betis en Europa dado que también se enfrentó a los béticos en la Recopa de la 1997-98, con triunfo inglés por 1-2 en el Villamarín en la noche de Tore Andre Flo y el 3-1 en la vuelta remontando la diana inicial de Finidi. Se cierra esta secuencia con el Chelsea en el otro partido en la Champions 2005-06 que finalizó en Stamford Bridge con 4-0.

En esa fase de grupos también se midió el Betis al Liverpool, entonces vigente campeón de Europa. En Heliópolis, en el primer duelo en la máxima competición continental, el Betis cayó por 1-2 y en Anfield el resultado fue de empate a cero. Además, se añade el cruce de octavos de final de la Europa League 2022-23 con el Manchester United, en el que militaba Antony, con el 4-1 de la ida en Old Trafford y el 0-1 en el Villamarín que apeó a los heliopolitanos en esa campaña.

Ahora jugará el Betis contra el Nottingham Forest, que tiene mucha historia como campeón de Europa en 1979 y 1980, y que será la primera vez que visite Sevilla. Va a ser también el debut europeo para el Betis en la Cartuja, que sí ha albergado un encuentro de la Copa de la UEFA, la final de la temporada 2002-03 entre el Oporto y el Celtic, con triunfo para los portugueses, dirigidos por Mourinho.

