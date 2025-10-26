Simeone: «El Betis está muchísimo mejor que años anteriores»

A poco más de 24 horas del partido en el estadio de la Cartuja ante el Betis, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha referido al equipo verdiblanco recordando que «siguen creciendo todos los equipos y nosotros también tenemos ... que evolucionar. El Betis está muchísimo mejor que años anteriores, siempre con la línea del entrenador, que tiene una idea clarísima de juego. Con un ataque valiente en casi todos los partidos, diría todos, con un patrón que no varía. Va reflejado con la valentía, el atacar, tener jugadores dinámicos en el último tramo del juego. Y está defendiendo bien«.

«Está compitiendo bien en Europa League y eso hace que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño», añadió en rueda de prensa Simeone refiriéndose al equipo bético.

Llega el Atlético de Madrid a su quinto partido como visitante en el campeonato después de una derrota y tres empates. El técnico argentino considera que «cuando un equipo no logra tener regularidad fuera de casa no sólo es una cosa. Hay un patrón a mejorar, hay un botón que todavía no tenemos aplicado. Para todos los equipos la mayor cantidad de puntos se pierden fuera, pero para pelear en los lugares diferenciales hay que tener esa regularidad que no tenemos».

En cuanto a la situación de Johnny, que no ha podido estar en las últimas semanas por una lesión de tobillo, Simeone ha comentado que "viene haciendo un esfuerzo enorme para poder volver con el equipo. Volvió hace poco, hubo una recaída mínima pero tuvo un compromiso enorme para recuperarse lo más rápido posible. Empezó a entrenar esta semana muy bien con nosotros. La verdad que mañana va a estar acompañando al equipo, después decidiremos lo que haremos en consecuencia de lo que creemos para el partido. Ya empieza a estar en esa línea, la cual necesitamos. Creemos en él, buscamos que tenga su mejor versión y para eso tendrá que exigirse bastante".

En el transcurso de la rueda de prensa también se ha referido a Thiago Almada, del que ha dicho que «puede jugar en distintas posiciones, siempre en el centro del campo, por fuera o por dentro. Tiene trabajo, algo diferencial que tiene Griezmann, Julián, Baena... Es visión de juego. Son distintos. Hay que encontrarles el lugar y en los minutos que tengan que puedan demostrarlo»