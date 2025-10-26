Suscríbete a
+Palmera

Simeone: «El Betis está muchísimo mejor que años anteriores»

«Siempre con la línea del entrenador, que tiene una idea clarísima de juego», piensa el técnico del Atlético de Madrid

Dónde ver Betis - Atlético de Madrid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Simeone, en el transcurso del entrenamiento de este sábado
Simeone, en el transcurso del entrenamiento de este sábado efe
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A poco más de 24 horas del partido en el estadio de la Cartuja ante el Betis, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha referido al equipo verdiblanco recordando que «siguen creciendo todos los equipos y nosotros también tenemos ... que evolucionar. El Betis está muchísimo mejor que años anteriores, siempre con la línea del entrenador, que tiene una idea clarísima de juego. Con un ataque valiente en casi todos los partidos, diría todos, con un patrón que no varía. Va reflejado con la valentía, el atacar, tener jugadores dinámicos en el último tramo del juego. Y está defendiendo bien«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app