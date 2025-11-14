Suscríbete a
«En Silencio»: la resiliencia de Isco y la verdad del fútbol cuando no rueda el balón

El documental de Sara Sálamo sobre el proceso de recuperación del capitán del Betis muestra un retrato cercano e íntimo acerca de la travesía personal y familiar de un ídolo deportivo más allá de lo que sucede en el terreno de juego

Isco, Sálamo y parte del equipo de «En Silencio», durante la presentación del documental en el Festival de Sevilla
Mateo González

Explicaba Sara Sálamo en el coloquio posterior a la proyección en el Festival de Sevilla que «En Silencio» comienza con un ritmo lento que guarda la evidente intención de incidir en cómo es el proceso de recuperación de una lesión para un deportista. Cuando ... todo se cae, cuando la grada no te grita, cuando los focos se apagan, cuando el césped no está para ti. Las dudas, la vulnerabilidad masculina, el ídolo que se pregunta si volverá a serlo, las expectativas. ¿Qué ocurre con el tiempo en el que no podemos ser lo que queremos ser? Durante los 85 minutos de esta obra íntima y cercana, casi entre susurros, se muestran escenas de la vida personal de Isco, capitán del Betis, y Sálamo con sus hijos, Theo y Piero, con cariño, confidencias, guiños y también discusiones porque no es fácil llevar un proceso así y tampoco grabarlo con la lupa de aumento. Todo lo que ocurre cuando no rueda el balón humaniza al deportista al que millones quieren ver sobre el campo haciendo maravillas al alcance de pocos privilegiados. Y este esfuerzo cotidiano, el amor de verdad y la resiliencia hacen de este documental una joya para los aficionados al deporte pero también para espectadores interesados en la superación, las batallas contra la salud mental y el cine independiente.

