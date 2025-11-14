«En Silencio»: la resiliencia de Isco y la verdad del fútbol cuando no rueda el balón

Explicaba Sara Sálamo en el coloquio posterior a la proyección en el Festival de Sevilla que «En Silencio» comienza con un ritmo lento que guarda la evidente intención de incidir en cómo es el proceso de recuperación de una lesión para un deportista. Cuando ... todo se cae, cuando la grada no te grita, cuando los focos se apagan, cuando el césped no está para ti. Las dudas, la vulnerabilidad masculina, el ídolo que se pregunta si volverá a serlo, las expectativas. ¿Qué ocurre con el tiempo en el que no podemos ser lo que queremos ser? Durante los 85 minutos de esta obra íntima y cercana, casi entre susurros, se muestran escenas de la vida personal de Isco, capitán del Betis, y Sálamo con sus hijos, Theo y Piero, con cariño, confidencias, guiños y también discusiones porque no es fácil llevar un proceso así y tampoco grabarlo con la lupa de aumento. Todo lo que ocurre cuando no rueda el balón humaniza al deportista al que millones quieren ver sobre el campo haciendo maravillas al alcance de pocos privilegiados. Y este esfuerzo cotidiano, el amor de verdad y la resiliencia hacen de este documental una joya para los aficionados al deporte pero también para espectadores interesados en la superación, las batallas contra la salud mental y el cine independiente.

«¿Papá va a estar siempre herido?», se pregunta uno de los hijos de Isco durante el documental. Y la respuesta de padre sobre por qué no le llamó la selección en convocatorias previas a pesar de toda la ilusión puesta: «Igual no se saben mi número de teléfono tan bien como tú». La inocencia, la ilusión, la esperanza, el deseo y la protección. El fútbol es una proyección de la vida, pero ésta se abre paso más allá de lo que suceden en el césped. Porque los pasos atrás también existen. «Una lesión de dos meses y medio y ya van casi seis», lamentaba sin artificios. De ahí que se deba valorar la calidad del montaje y también del sonido ambiente con el traqueteo de las máquinas de resonancia, las muletas chocando contra el suelo, el clac de los aparatos de gimnasio, el resoplido tras un esfuerzo físico, el corte de una venda protectora, la quietud del estadio vacío o el atronador uy de una ocasión desde las tribunas repletas. La pieza rodada por Sálamo, además, sale del carril clásico del lenguaje del saturado mercado de los documentales deportivos, plagados de testimonios o imágenes de juego, que están bien seleccionadas en este caso.

En el relato intimista la persona lidia con el futbolista que aparece en los dorsales de las camisetas por todo el estadio. El esfuerzo de Isco con el fiel escudero Eneko disponible 24 horas para ir franqueando las barreras de la recuperación. El diagnóstico sereno del doctor José Manuel Álvarez, que le da pie a ser como Lázaro. El apoyo de compañeros como Bartra, con papel especial dentro de las complicidad y confidencias del vestuario. Los mimos de fisioterapeutas como Ale buscando su mejor momento. La recuperación es un trabajo en equipo en el que el Betis también sale potenciado con esta visión cercana. Todos detrás de su capitán para que pueda volver a caminar, correr y decidir partidos. Incluso el diálogo de confianza con Pellegrini en las previas del retorno de Isco ante el Barcelona en presencia del doctor, con la negociación por los minutos que pretendía jugar. Como un niño feliz pidiendo más minutos de recreo a pesar de que estuviera lloviendo en el patio.

El recorrido del documental lleva desde la lesión en Las Palmas hasta la ilusión por regresar a la selección española, como finalmente consiguió participando en la final de la Liga de Naciones. Pero en el mismo se muestra cómo Isco debate con Sálamo pronosticando que puede cerrarse con una final o un éxito para el Betis, algo que finalmente sucedió. Ahora que regresa Isco a los terrenos de juego en las mismas fechas cabría preguntarse qué apuesta de futuro haría para el Betis de este tiempo. Por lo pronto se ve ante el Girona y eso lo celebra su equipo, que bien le arropó en el Cartuja Center Cite con casi toda su plantilla presente en Sevilla, el consejo, empleados e invitados ilustres del mundo del cine como el actor Antonio de la Torre. Una alfombra verde que nadie se quiso perder y de la que todos salieron con la riqueza de contrastar que el fútbol necesita abrirse para humanizar un deporte en el que todos quieren descubrir las fortalezas de los héroes pero es capítulo obligado tener en cuenta que éstas sólo llegan tras superar las vunerabilidades del día a día.