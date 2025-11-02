Suscríbete a
Sexta temporada consecutiva en la que Pellegrini y Arrasate se encuentran en LaLiga

En partidos del equipo verdiblanco ante el Osasuna y el Mallorca

Leo Román se lesiona y será baja para el Betis - Mallorca

Manuel Pellegrini, en el transcurso del Mallorca-Betis de LaLiga 24-25
Manuel Pellegrini, en el transcurso del Mallorca-Betis de LaLiga 24-25 efe
Juan Arbide

La 25-26 se ha convertido en la sexta temporada consecutiva en la que los técnicos Manuel Pellegrini y Jagoba Arrasate se encuentran en el transcurso de LaLiga. Desde diciembre de 2020 a mayo de 2024 fueron ocho los encuentros entre el Betis ... y el Osasuna, anterior equipo dirigido por Arrasate.

