Sexta temporada consecutiva en la que Pellegrini y Arrasate se encuentran en LaLiga

La 25-26 se ha convertido en la sexta temporada consecutiva en la que los técnicos Manuel Pellegrini y Jagoba Arrasate se encuentran en el transcurso de LaLiga. Desde diciembre de 2020 a mayo de 2024 fueron ocho los encuentros entre el Betis ... y el Osasuna, anterior equipo dirigido por Arrasate.

El balance para el equipo verdiblanco fue de siete triunfos y una derrota. También coincidieron en Copa del Rey, en la eliminatoria de octavos de la edición 22-23, en partido que terminó con el triunfo de Osasuna en la tanda de penaltis.

Jagoba Arrasate, durante el Mallorca-Levante de LaLiga 25-26 efe

Ya con Arrasate de entrenador en el Mallorca, en la primera vuelta de la temporada pasada tuvo lugar el triunfo del equipo balear en el Benito Villamarín por 1-2. Lo Celso adelantó al Betis en el marcador al poco de comenzar el encuentro pero apenas un minuto después fue Dani Rodríguez el que vio portería. Ya en el tiempo de prolongación del segundo tiempo Valery Fernández estableció el que sería definitivo 1-2.

En la segunda parte del campeonato fue el Betis el que ganó a domicilio por 0-1 con un gol en el tramo final del partido. Un centro del canterano Ortiz lo remató de cabeza Bakambu a la red para hacer realidad del triunfo verdiblanco.