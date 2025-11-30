Suscríbete a
+Palmera
Navidad
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

Sevilla - Betis: Los herederos del sabor de la rivalidad, lejos de los clásicos

Gudelj, Jordán, Bartra y Aitor son ahora los más experimentados en el duelo hispalense

Jugadores en las actuales plantillas con más derbis

GUDELJ

10

JORDÁN

8

AITOR

6

BARTRA

6

Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA

Jugadores en las actuales

plantillas con más derbis

GUDELJ

10

JORDÁN

8

AITOR

6

BARTRA

6

Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA

Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No pocos aficionados echarán de menos en el primer derbi de la temporada el lustre y la profunda huella que dejaron en estos partidos de la eterna rivalidad hispalense sus grandes símbolos de la casa. Lo fueron hasta hace muy poquito, acaparando todos los ... récords de participación, escribiendo páginas inolvidables durante años. Todo desde el plus inigualable de haberse criado en la carretera de Utrera y en los campos de los Bermejales. Esencia pura que se fue y que ahora avistan a años luz los que están, aquellos que por méritos propios y supervivencia amasan más participaciones en el duelo cainita de la ciudad en las plantillas que adiestran Matías Almeyda y Manuel Pellegrini.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app