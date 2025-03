Villarreal - Betis (2-0): resumen, resultado y goles

Al Betis se le esfumó una oportunidad de oro para poder seguir dando pasos de gigante en LaLiga Santander tras hincar la rodilla en el estadio de la Cerámica frente al Villarreal. El conjunto verdiblanco se plantó bien en ciertos momentos ante el conjunto que dirige Unai Emery , pero el plan no salió como Pellegrini esperaba y fue ampliamente superado, en parte, por la gran capacidad ofensiva de su rival. De ahí que nacieran los dos goles que anotó Danjauma , gran protagonista del partido, para sellar el triunfo del submarino amarillo que rompe la dinámica tan positiva que venía arrastrando el Betis.

Se fue ganando el Villarreal al descanso gracias a un gol de Danjuma justo en el momento en el que el partido llegaba al minuto 46, el que dio el añadido el colegiado Sánchez Martínez . El francés aprovechó un regalo de Bellerín , que se quedó quieto tras recuperar él mismo el balón en un pase interior, para, después de recibir sólo escorado en el área, driblar a Pezzella y batir a Rui Silva por el palo corto.

El partido estaba siendo igualado en el marcador. Y también en lo mostrado por uno y otro equipo durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Fekir apareció poco, pero cada vez que lo hizo fue con mucho peligro. Se ganó una tarjeta amarilla tras bracear con Capoue. Tuvo una ocasión para adelantar al Betis William Carvalho en el minuto 8, en un disparo raso y colocado que obligó a estirarse a Rulli.

Pero el Villarreal tuvo más ocasiones. Primero, Yéremi Pino tuvo un disparo a bocajarro desde dentro del área que tapó el portero Rui Silva y minutos después Edgar salvó bajo los palos un remate de Danjuma que aprovechó una media salida de Rui Silva.

Ya en la segunda mitad, el guión continuó para descontento de los seguidores verdiblancos, que volvieron a ver cómo sería Danjauma el que volvería a marcar para poner tierra de por medio en la Cerámica. Tuvo alguna más Yéremi Pino para haber marcado el tercero, pero el resultado no se movió más.

Silencio, rueda el mejor Betis . Y lo hace bajo una dirección técnica que vive sus mejoras horas desde que arribó a Heliópolis. Aterriza hoy el conjunto verdiblanco al Estadio de la Cerámica con la sana y ambiciosa esperanza de poder seguir en esa senda: la singladura del triunfo que comenzó en Los Cármenes y fue dando pasos en positivo por plazas tan competitivas como Pamplona o Budapest. No importa si es la Europa League o LaLiga Santander. Es el tour del triunfo de este Betis, que hizo un relativo descanso frente al Espanyol, donde firmó un empate, para seguir ganando en verdiblanco contra el Getafe. Hoy quiere vencer al Villarreal en un encuentro que dará comienzo a partir de las 18.30 de la tarde.

Y no podrá contar Manuel Pellegrini con uno de sus mejores bazas en el mediocampo como es Sergio Canales , que en los últimos días se le ha visto prosiguiendo con su trabajo específico de recuperación para regresar cuanto antes a la disciplina del primer equipo. La baja del santanderino es sensible, pero si algo lleva demostrando el Betis este 2021 es que tiene un equipo y un fondo de armario que no tiene final, justo como la avenida de la Palmera.

Siguen fuera de competición jugadores como Youssouf Sabaly , y por supuesto Víctor Ruiz . Razón por la que han entrado en la relación de citados para enfrentarse al submarino amarillo William Carvalho , que regresa, así como Víctor Camarasa o Joel Robles.

La lista completa de convocados del Betis es la siguiente: Joel Robles, Rui Silva, Bravo, Montoya, Bellerín, Edgar, Bartra, Pezzella, Álex Moreno, Miranda, Paul, Guardado, Guido Rodríguez, William Carvalho, Camarasa, Rodri, Fekir, Rober, Aitor Ruibal, Tello, Joaquín, Lainez, Juanmi, Borja Iglesias y Willian José.

20:23 ¡Final! Pierde el Betis en el Estadio de la Cerámica en un partido en el que los verdiblancos no se sintieron cómodos de principio a final. Danjauma, por partida doble, tumbó al Betis y corta la dinámica ganadora. 88' Min. 88 (2-0): ¡Uy! Casi marca el tercero Danjuma en una nueva contra del Villarreal. No logra contener las acometidas locales la defensa del Betis. 80' Min. 80 (2-0): Últimos diez minutos de partido más lo que considere agregar Sánchez Martínez. El Betis quiere marcar y meterse en el duelo. 72' Min. 72 (2-0): Sustituciones en el Betis: entran Camarasa y Borja Iglesias por William Carvalho y Willian José. Entramos en la recta final del partido. 68' Min. 68 (2-0): ¡GOL del Villarreal! Pone tierra de por medio Danjuma tras superar a Rui Silva y rematar a placer. Se le pone cuesta arriba el partido al Betis. 61' Min. 61 (1-0): ¡Salva de nuevo Edgar! Se dio la vuelta en el corazón del área Yéremi Pino, y el central estuvo atento para despejar el remate, que pudo haber supuesto el segundo gol en contra. 54' Min. 54 (1-0): Nuevos relevos en el Betis: ingresan Álex Moreno y Rodri, que ocupan el sitio de Miranda y Aitor Ruibal para buscar la remontada. 54' Min. 54 (1-0): Fuera de juego del Villarreal ahora en una buena jugada local que finalizó Yéremi Pino directamente al poste. Sigue en desventaja el Betis. 19:34 Pellegrini mueve ficha y entra Tello por Juanmi. Arranca la segunda mitad en el Estadio de la Cerámica. 19:18 Final del primer tiempo. Jugadores a vestuarios. Cae por la mínima el Betis tras recibir un gol en las postrimerías del primer tiempo, obra de Danjuma. 45' Min. 45 (1-0): ¡GOL del Villarreal! Se adelanta el equipo de Emery por medio de Danjuma, que se aprovechó de un error defensivo de Héctor Bellerín. 40' Min. 40 (0-0): Cinco minutos para el final de la primera mitad más lo que añada Sánchez Martínez. 32' Min. 32 (0-0): Cartulina amarilla para Nabil Fekir por soltar la mano de forma involuntaria a Capoue mientras defendía la posesión. 26' Min. 26 (0-0): ¡Uy! ¡Salvó Edgar bajo palos! Danjuma se benefició de un mal despeje del Betis y el central sacó el gol cantado. 25' Min. 25 (0-0): Sigue el empate en la Cerámica al filo de la media hora de partido. Partido de ida y vuelta con varias oportunidades para ambos equipos. 18' Min. 18 (0-0): Fuera de juego de Juanmi, que se había quedado solo frente al guardameta del Villarreal tras un error en la salida de balón de los de Emery. 12' Min. 12 (0-0): ¡Uy! Clara ocasión del Villarreal, que aprieta y mucho en este arranque. Yéremi Pino se aprovechó de un rechace para plantarse solo ante Rui Silva, pero tapó bien el arquero. 8' Min. 8 (0-0): ¡¡¡¡¡Uyyyyyy!!!!! ¡Primera ocasión del Betis! Buen disparo de William Carvalho desde la frontal, que forzó la estirada de Rulli. Responde el Betis a la ofensiva local. 3' Min. 3 (0-0): Reclama el Villarreal mano de Miranda en una acción en la que Dani Parejo filtraba un balón al área. No señaló nada Sánchez Martínez. 18:30 ¡Arranca el Villarreal - Betis de la 8ª jornada de LaLiga Santander! Sigue el partido aquí. 18:17 ¡Pocos minutos para volver a ver al Betis en LaLiga Santander! 17:30 ¡Una hora para que dé comienzo el Villarreal - Betis! 16:30 ¡Dos horas para que arranque el partido en el Estadio de la Cerámica! 16:30 Regreso a La Cerámica, el lugar donde este Betis empezó a creer Regreso a La Cerámica, el lugar donde este Betis empezó a creer 15:30 Villarreal y Betis, dos equipos con estadísticas igualadas en sus enfrentamientos Villarreal y Betis, dos equipos con estadísticas igualadas en sus enfrentamientos 14:30 Villarreal – Betis, un partido con los focos puestos en los banquillos Villarreal – Betis, un partido con los focos puestos en los banquillos 13:30 La previa del Villarreal - Betis: Buen día para dar un golpe en la mesa La previa del Villarreal - Betis: Buen día para dar un golpe en la mesa 12:30 ¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del Villarreal - Betis de la 8ª jornada de LaLiga Santander. Sigue aquí la mejor previa del encuentro. 12:00 Sigue a partir de las 12.30 con Alfinaldelapalmera.com la previa del choque, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

