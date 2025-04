Valencia - Betis (0-2): Resumen, resultado y goles del partido

El Betis juega hoy la 5ª jornada de LaLiga Santander ante el Valencia en un partido que dará comienzo a las 21.00 en el estadio de Mestalla . Los béticos llegan a la comunidad valenciana con el deseo de olvidar el mal sueño de Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (3-0) que despertó a los de Pellegrini tras un arranque muy bueno con dos victorias en dos partidos ante Alavés y Valladolid a pesar de la derrota posterior ante el Real Madrid, que a juicio de los verdiblancos, fue motivada por varios errores arbitrales.

Por su parte, el Valencia de Javi Gracia llega con todas las experiencias posibles que se pueden haber vivido en un inicio de campeonato. Venció en su estreno ante el Levante (4-2), cayó en Balaídos ante el Celta de Vigo (2-1), igualó como local ante el Huesca (1-1) y logró ganar en San Sebastián a la Real Sociedad (0-1), lo que le valió para alcanzar la segunda posición de LaLiga Santander.

Puedes seguir el Valencia - Betis a través de Alfinaldelapalmera.com a partir de las 15.00 con toda la información de la previa, las alineaciones, el partido, las opiniones de nuestros redactores y el pospartido con las declaraciones de Pellegrini y de los protagonistas del partido.

"Parece que Pellegrini ha querido buscar más velocidad en los últimos metros en el once. La presencia de Tello en una banda servirá, presumiblemente, para ayudar más a Álex Moreno y para poder romper a la espalda de Correia. Igual Joaquín con Emerson en la otra banda. La sorpresa es la ausencia de William Carvalho tras su buen inicio pero puede estar condicionado por ser el tercer partido de esta semana. Sí tiene Pellegrini argumentos en el banquillo para cambiar el partido en función de lo que precise. El Valencia saca un once muy parecido a la base del año pasado, con Gameiro detrás de Maxi Gómez y Guedes en una banda. También apuesta por la velocidad".

“Parece que la idea de Pellegrini y del equipo, viendo el once de salida, es la de intentar volver a la filosofía de no encajar gol y tratar de acertar en el área contraria en las ocasiones que pueda tener con la velocidad en las bandas de Tello, principal novedad en el once, y Joaquín. El capitán bético fue suplente en Getafe y no jugó ningún minuto, así que su titularidad hoy se daba por segura. También quieren los profesionales verdiblancos cambiar la imagen ofrecida hace cuatro días en el Coliseum”.

¡Final de la primera mitad! Cuadra Fernández no añade nada al tiempo reglamentario, y los jugadores se encaminan a los vestuarios. Gana el Betis en Mestalla gracias al gol de Canales.

Min. 52 (0-1): ¡¡¡¡¡Uyyyyy!!!! ¡Ha tenido Fekir el segundo gol en sus botas! Se paseó la cesión de Tello por el corazón del área pero el galo no enchufó un buen disparo con la diestra a pesar de su ventajosa posición.