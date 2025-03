Tello da los tres primeros puntos del curso (0-1)

El Betis de Manuel Pellegrini consiguió los tres primeros puntos de la temporada gracias a un gol de Cristian Tello en el descuento del partido ante el Alavés , que hizo justicia al mejor planteamiento bético sobre el cuadro de Pablo Machín , además de los dos balones al larguero que dispusieron los heliopolitanos, en los pies de Guido Rodríguez en el primer tiempo y en los de Sergio Canales en la segunda mitad.

Lo primero que mostró el Betis de Pellegrini en los primeros cuarenta y cinco minutos de la temporada fue que es un equipo mejor colocado sobre el terreno de juego. Y también, más intenso y, por momentos, con anticipación . Pero, pese a la calidad que el técnico chileno dispuso en el ataque, con una línea de medias puntas formada por Canales , Joaquín y Fekir , hubo poca verticalidad y, por ende, pocas ocasiones claras de gol. Eso sí, fue el cuadro verdiblanco el que tuvo más presencia en el campo contrario y al menos pudo saber dónde queda la portería defendida por Pacheco que al revés el cuadro dirigido por Machín. Además, en labores defensivas el Betis enseñó ser un equipo más serio que lo visto durante la pasada temporada y sin tomar riesgos a la hora de sacar el balón desde atrás, con salidas más en largo. No permitió ocasiones claras al Alavés.

Fue Canales el que guió al Betis en ataque. Por el '10' pasaron prácticamente todos los balones desde el centro del campo hacia adelante, aunque faltó conexión con Joaquín, Fekir y Borja Iglesias. Quizás también provocado porque el internacional francés, recién llegado de estar con su selección y después de no haber podido ejercitarse con normalidad durante la pretemporada por su positivo en coronavirus, estuvo demasiado alejado del área.

La única ocasión clara del primer tiempo fue para el Betis. Fue antes de la media hora de juego. Tras una jugada elaborada en banda derecha entre Emerson y Fekir, la pelota le llegó fuera del área a Guido Rodríguez . El argentino controló, miró y no se lo pensó dos veces hasta que cargó su pierna y asestó un latigazo lejano que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Pacheco . El meta del cuadro vitoriano, que sonó para fichar por el Betis antes de que finalizase la pasada temporada, no pudo hacer más que mirar como el esférico se estrellaba en la madera. El Betis dejaba buenas intenciones en el arranque de la nueva temporada, tenía más el balón que su rival, que no aparecía por área verdiblanca, y tuvo más opciones, aunque con poco peligro real, ante el guardameta contrario.

En la reanudación , cambió el escenario inicial del choque. Al menos, en los primeros minutos. No tuvo el balón el Betis y el Alavés fue más intenso y metió en su área a los verdiblancos. De hecho, en el tercer minuto del segundo tiempo, Bravo salvó al Betis y realizó la parada del partido al evitar, prácticamente bajo palos , que un balón impulsado por la cabeza de Battaglia a la salida de un saque de esquina se convirtiese en el 1-0 para los locales. El rechace le llegó a Laguradia , pero estrelló el balón en el cuerpo del meta chileno. Manos a la cabeza en los jugadores blanquiazules y Machín en el banquillo porque no se lo creían y felicitaciones para Bravo.

Pero poco a poco se fue haciendo el Betis con el dominio de la pelota de nuevo y volvió a no sufrir en los metros próximos a su portería. De hecho, los verdiblancos volvieron a tener otra ocasión clara para poner el 0 a 1 en el electrónico de Mendizorroza. En el minuto 59 , el cuadro bético dispuso de un lanzamiento de falta pasada la línea de tres cuartos del campo alavesista. Canales y Joaquín se dispusieron al tiro pero fue el cántabro el que tomó la responsabilidad. Zambombazo que superó a la barrera , también a Pacheco que pensó que la pelota se iba alta, y balón al larguero . Otra vez lamía el Betis el gol.

Pero éste llegó al final. La pausa de hidratación se fue prácticamente a los cuatro minutos y eso provocó que las fuerzas de ambos conjuntos decayesen y los últimos instantes antes de la jugada final hicieron que el choque se pareciese a un partido de solteros contra casados. Pero Pellegrini metió a Ruibal y, sobre todo, a Lainez y ambos revolucionaron el choque en el ataque bético. Más que nada el mexicano, que provocó dos saques de esquina. El segundo fue oro para el Betis. Sacaron en corto, la pelota le llegó a Tello quien quebró a un jugador rival y se puso la pelota para su pierna izquierda. El catalán, que entró en la segunda mitad antes de Ruibal y Lainez, miró dónde estaba Pacheco y, con un zapatazo con su pierna izquierda al palo corto, mandó la pelota al fondo de la red. Felicidad. El Betis hacía mucho tiempo que no empezaba una Liga ganando los tres puntos. Y en este 20-21 ya los ha conseguido.

Ficha técnica: Deportivo Alavés: Pacheco; Laguardia, Ely, Duarte; Edgar (Martín, m. 88), Pina, Pere Pons (Sergi García, m. 95), Battaglia, Luis Rioja (Javi López, m. 65); Joselu y Lucas Pérez (Deyverson, m. 65). Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho (Tello, m. 82); Canales, Joaquín (Aitor Ruibal, m. 66), Fekir (Lainez, m. 92); y Borja Iglesias. Gol: 0-1, m. 94: Tello. Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Luis Rioja, Emerson, Javi López, Álex Moreno, Pinay Borja Iglesias. Incidencias: Primera jornada de LaLiga Santander 20-21. Mendizorroza. Sin espectadores. Jornada apacible en Vitoria y césped en perfectas condiciones.